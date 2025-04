Il Milan vince a Venezia: Pulisic e Gimenez stendono i lagunari

Ascolta ora 00:00 00:00

Vittoria agile quella del Milan al Penzo di Venezia. I rossoneri liquidano la pratica con la rete di Pulisic in avvio e quella di Gimenez nel finale. Finisce 0-2, con tre punti importanti che riportano il sorriso ai rossoneri anche in campionato, dopo il grande successo nel derby infrasettimanale contro l'Inter, valso la finale della Coppa Italia gli uomini di Conceiçao.



Il Milan parte forte e contro i lagunari sblocca il risultato dopo una manciata di minuti. Al 5' Candé perde palla sulla trequarti e Jimenez ne approfitta per servire Fofana: il francese pesca in area Pulisic con un bel filtrante, l'americano non sbaglia davanti a Radu e sigla l'1-0. Il Venezia cresce con il passare dei minuti e al 34' ecco la grande occasione con il cross di Haps per Yeboah, che batte Maignan con il sinistro. I lagunari esultano, i rossoneri protestano e dopo pochi secondi l'arbitro annulla per un fuorigioco di Busio a inizio azione. Poco prima dell'intervallo, annullato per fuorigioco anche il raddoppio di Pulisic.

La ripresa parte senza cambi. Il Venezia gestisce il pallone fino alla trequarti, ma non trova il guizzo giusto per affondare il colpo. Il Diavolo risponde con la qualità degli uomini d'attacco: Pulisic da una parte e Leao dall'altra. Al 54' i rossoneri chiedono un rigore: Pavlovic calcia in area, il pallone finisce sul braccio di Candé e il difensore grida al fallo di mano. Manganiello però fa proseguire. I primi cambi arrivano intorno al 64': Di Francesco richiama in panchina Schingtienne, Busio e Fila, mandando in campo Marcandalli, Kike Perez e Gytkjaer. Conceiçao toglie Abraham e ripropone Gimenez, poi butta dentro Walker e Loftus-Cheek al posto di Jimenez e Leao.

Nei minuti finali il Venezia ci prova e il

brivido arriva al novantesimo con il destro di Zerbin: il tiro sul secondo palo finisce fuori di un niente. In pieno recupero,raddoppia e chiude i giochi con un bel pallonetto su assist di Reijnders.