Social network: ecco chi sono i calciatori più ricchi del web

Oltre a essere già super ricchi grazie ai contratti mostre che li legano ai propri club e a tutto il denaro accumulato grazie al mondo del calcio (sponsorizzazioni, marketing, ecc.) alcuni tra i calciatori più forti e famosi del pianeta fatturano una quantità di denaro incredibile anche grazie ai social, Instagram in primis. Infatti, basta soltanto un post per incassare anche fino a due milioni di euro: tutto dipende dai follower del singolo protagonista.

Quanto incassa Ronaldo

Oggi conta 597 milioni di seguaci su Instagram: è Cristiano Ronaldo, ormai emigrato in Arabia dove gioca con la maglia dell'Al-Nassr. Tra gli ultimi post in cui si vede il campione portoghese con postare 5 foto di Gamers8, uno dei festival di gioco ed export più importanti al mondo, questa partnerchis pubblicata vale oro secondo i dati sviscerati dal portale specializzao Hopper Hq. Evitando di guardare il singolo caso, CR7 può guadagnare mediamente anche 2,1 milioni di euro a pubblicazione migliorando nettamente i ricavi dello scorso anno dove era fermo ad "appena" 1,35 milioni di euro.

I ricavi di Leo Messi

Al secondo posto di questa speciale classifica c'è l'argentino fresco campione del mondo e nuovo calciatore dell'Inter Miami, Leo Messi. Con 480 milioni di follower, per ogni post in cui si prevede una sponsorizzazione il guadagno medio si attesta all'incirca a 1,4 milioni di euro. Nel caso specifico, proprio due giorni la "La Pulce" ha pubblicato un video per pubblicizzare una collezione "Rosa-Vibe" del "Themessistore" per far conoscere la maglia della sua nuova società. Rispetto a Ronaldo, però, Messi si trova dietro come fatturato e follower: per recuperare terreno servirà parecchio tempo anche se il debutto con l'Inter Miami ha visto un boom di visualizzazioni sul suo profilo condito dalle reazioni dei suoi fan (like e condivisioni).

Neymar terzo classificato

Terzo posto per Neymar se consideriamo i calciatori (18° posto generale): il brasiliano conta 210 milioni di follower e ogni post con sponsorizzazione, come l'ultimo pubblicato il 16 luglio scorso in accordo con la Puma, può valere circa 850 mila euro. Cifre molto inferiori ai primi due ma che sicuramente fanno rimpinguare per bene il conto in banca. Al quarto posto in questa special classifica tra calciatori ce n'è uno non più in attività ma che riscuote sempre enorme successo anche fuori dal campo: è David Beckham. Con 81,2 milioni di follower intasca 359mila euro a post con partnership. Infine, nella top five resiste Ronaldinho che con 74 milioni di followr percepisce circa 260 mila euro per i post pubblicitari.