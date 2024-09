Minuto di (poco) silenzio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il più grande arbitro italiano, Concetto Lo Bello, sosteneva che un minuto di silenzio fosse un tempo eccessivo per il raccoglimento e, dunque, riduceva a trenta secondi il momento dedicato alla commemorazione. Sabato sera, al Bernabeu di Madrid, prima dell'inizio di Real Madrid-Espanol, l'arbitro Josè Munera ha ordinato il silenzio mentre sul maxischermo compariva l'immagine di Salvatore Totò Schillaci con la dedica descanse en paz e la meravigliosa colonna sonora di C'era una volta il West, composta da Ennio Morricone, un omaggio a due italiani del mondo. Due ore prima, a Torino, nell'Allianz Stadium, l'arbitro Daniele Doveri, ha raccolto le due squadre per il ricordo dovuto a Schillaci, dopo pochi applausi il silenzio è stato violentato da uno sguaiato strillo Munnezz'e, proveniente dal settore napoletano.

Di certo il personaggio di rifiuti si ciba e dunque si è visto costretto a vomitare gli stessi, orgoglioso di avere affrontato il viaggio verso il Nord, fiero di essere ricordato, ma non certo individuato per tipiche omertà e complicità, per quel grido lercio di libertà e liberazione. Napul'é na carta sporca e nisciuno se ne importa, Pino Daniele lo sapeva bene ma nella sua canzone malinconica non era previsto il galantuomo dell'Allianz. Al quale auguriamo non un minuto ma una vita di silenzio.