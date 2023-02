Moggi in campo durante Napoli-Juve: esplode la polemica

Luciano Moggi torna a far parlare di sé, stavolta a causa di una violazione della pena comminatagli dopo i fatti di Calciopoli.

L'ex direttore sportivo bianconero è stato immortalato a bordo campo in occasione del match del campionato Primavera tra Napoli e Juventus, andato in scena lo scorso 14 gennaio 2023. Partita che, per onore di cronaca, è stata vinta dai partenopei con il punteggio di 2-1. Inevitabile che le immagini di Moggi facessero il giro del web, scatenando forti reazioni tra gli internauti. Tante le domande che i frequentatori dei social si sono fatti sulla vicenda, a partire dal perché, pur con la radiazione prevista ai suoi danni dopo Calciopoli, l'ex dirigente si trovasse in una posizione privilegiata e particolarmente vicina al rettangolo di gioco durante una gara ufficiale del campionato giovanile.

Le domande, tuttavia, sta iniziando a farsele anche la Procura federale, che ha deciso di aprire un fascicolo di indagine dopo essere stata informata dell'accaduto e aver visionato le immagini riprese a bordo campo proprio durante l'incontro tra Napoli e Juventus primavera.

Una duplice violazione sarebbe contestabile all'ex direttore sportivo bianconero. In primis quella del regolamento, che esclude a chiunque non risulti nella lista gara né tra gli accreditati (quindi eventualmente giornalisti, fotografi o cameraman) la possibilità di accedere a bordo campo, aldilà della recinzione del terreno di gioco. La seconda, e forse la più grave, è proprio quella strettamente connessa alla radiazione seguita all'inchiesta di Calciopoli, vale a dire "la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc".

La Procura federale, guidata da Giuseppe Chinè, avrà ora il compito di accertare cosa sia accaduto e per quale motivo Moggi si trovasse addirittura a bordo campo, e tenterà di rispondere a tutti gli interrogativi nei tempi più rapidi possibili. Lo scorso mercoledì 1° febbraio è stato ascoltato come testimone il coordinatore degli staff tecnici bianconeri Gianluca Pessotto: proprio con l'ex terzino sinistro della Juventus, infatti, l'ex dirigente bianconero si sarebbe intrattenuto a chiacchierare sul campo di Cercola. Il passo successivo potrebbe essere quello di interrogare sulla vicenda anche la sociatà Napoli per il proprio ruolo di organizzatore della gara sportiva, dato che i partenopei giocavano in casa nel match dello scorso 14 gennaio 2022.