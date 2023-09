Momenti di paura in Serie C: allenatore salvato dal defibrillatore

Ascolta ora: "Momenti di paura in Serie C: allenatore salvato dal defibrillatore"

Attimi di paura allo stadio 'Romeo Menti' nel match di Serie C fra Vicenza e Pergolettese, valido per la 5ª giornata del girone A. Nei minuti finali del primo tempo, l’allenatore ospite Matteo Abbate si è accasciato al suolo vittima di un malore, dopo una protesta con il quarto uomo.

Immediatamente soccorso dagli operatori sanitari, anche con l’ausilio del defribillatore, il tecnico della Pergolettese (40 anni compiuti ad agosto) dopo circa tre minuti ha ripreso conoscenza ed è stato accompagnato fuori dal campo in barella e, successivamente, trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Dopo qualche minuto di paura, la partita è ripresa regolarmente e per la cronaca si è chiusa con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa grazie ad un rigore trasformato dell'attaccante Franco Ferrari al 51'.

Il comunicato

Dopo lo spavento del pomeriggio, la società di Crema ha voluto rilasciare un comunicato per rassicurare sulle condizioni del proprio allenatore. A quanto pare Abbate adesso starebbe bene e sarebbe in attesa di fare ritorno a casa: "L'US Pergolettese ci tiene a informare che mister Matteo Abbate, dopo il mancamento che ha avuto durante la gara di Vicenza e le prime cure negli spogliatoi, è stato accompagnato in ospedale, dove si trova tutt’ora, per essere sottoposto ad una lunga serie di esami, per appurare la natura del problema avuto, che si protrarranno per qualche ora. Sta bene e aspetta l’ok dei medici per rientrare alla propria abitazione".

Chi è Matteo Abbate

Classe 1983, Matteo Abbate prima di diventare allenatore è stato un difensore che ha vestito le maglie di Piacenza, Gallipoli, Hellas Verona, Pro Vercelli, Cremonese, Pavia e Pro Piacenza. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2018 ha intrapreso la carriera di allenatore iniziando nel Vigor Carpaneto. Per Abbate è la prima vera stagione sulla panchina di un club professionistico.

Nel febbraio del 2023 era subentrato sulla panchina del Piacenza retrocedendo in Serie D e la Pergolettese aveva deciso di puntare su di lui quest’estate per la quinta annata consecutiva in terza serie, dove aveva già raccolto sette punti in quattro match. Nel 2021 il giovane tecnico era già stato alle prese con gravi problemi di salute: diagnosticatogli un tumore maligno, si era sottoposto a un ciclo di chemioterapia che però non ha sconfitto del tutto la malattia. Ancora oggi la procedura prevede una visita di controllo ogni sei mesi per monitorare le sue condizioni.