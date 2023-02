Mondiale per club, il Real Madrid vola in finale con l'Al-Hilal

Il Real Madrid batte l'Al Ahly con il punteggio di 4-1 e conquista la finalissima del Mondiale per Club, dove affronterà i sauditi dell'Al Hilal, la grande sorpresa della competizione.

Allo stadio Moulay Abdallah di Rabat la squadra di Carlo Ancelotti passa al termine di una gara un po' più complicata rispetto a quanto il risultato faccia pensare. Gara aperta da Vinicius Junior al 42'. Partenza sprint nella ripresa per le merengues che realizzano il secondo gol con Valverde. L'Al Ahly accorcia su rigore al 65' con Al Maaloul. Nel finale Luka Modric si fa parare un penalty, in pieno recupero Rodrygo e Arribas fissano il punteggio sul 4-1.

Dopo cinque anni i madrileni tornano in finale nella competizione e andranno a caccia del loro ottavo titolo iridato (fin qui in bacheca 3 Intercontinentali e 4 Mondiali per Club). Sabato 11 febbraio, alle ore 20, la sfida contro l'Al Hilal, che ha battuto a sorpresa 3-2 nell'altra semifinale i brasiliani del Flamengo. Nel pomeriggio si disputerà la finalina per il 3/4 posto proprio tra Al Ahly e Flamengo.

Il tabellino

AL AHLY - El Shenawy; Hany, Metwalli, Abdel Monem, Al Maaloul; Al-Sulaya, Dieng (61' Fahti); El Shahat (75' Mohamed), Afsha (88' Kahraba), Abdelkader; Sherif (61' Tau). A disposizione: Lofti, Alaa, Rabia, Ibrahim, Ashraf, Abdelfattah, Fakhry, Attia. Allenatore: Marcel Koller

REAL MADRID - Lunin; Nacho, Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric (95' Odriozola), Tchouameni, Kroos (77' Ceballos); Valverde, Rodrygo (94' Mariano), Vinicius (94' Arribas). A disposizione: Lopez, Canizares, Vallejo, Carvajal; Martin, Asensio. Allenatore: Carlo Ancelotti

Marcatori: Vinicius (R) 42', Valverde (R) 46', Al Maaloul su rigore (A) 65', Rodrygo (R) 92', Arribas (R) 98'

Note: Modric (R) fallisce un rigore 87'

Ammoniti: Monem (A), Tchouameni (R)

Arbitro: Andres Matonte (Uruguay)

Stadio: Moulay Abdellah (Rabat)

L'edizione 2023

Per decenni, quando si chiamava ancora Coppa Intercontinentale, la sfida era tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Poi il torneo si è allargato al mondo coinvolgendo i club che si sono laureati campioni nei rispettivi tornei continentali. La competizione di quest'anno si sta svolgendo in Marocco tra Tangeri e Rabat, dall'1 all'11 febbraio 2023. Il Marocco ha già ospitato questa manifestazione nel 2013 e nel 2014, mentre ricordiamo che il presidente della FIFA Gianni Infantino solo poche settimane fa ha annunciato per il 2025 il via a una nuova formula che vedrà protagoniste 32 squadre di tutto il mondo.

Sono sette le squadre partecipanti: Flamengo (vincitore Coppa Libertadores), Real Madrid (vincitore Champions League), Al Ahly (finalisti della Champions League africana), Auckland City (vincitore della Champions dell’Oceania), Seattle Sounders (vincitore Champions Concacaf), Al-Hilal (vincitore Champions asiatica) e Wydad Casablanca (vincitore della Champions League africana).

La finalissima Real Madrid-Al Hilal e quella terzo-quarto posto Al Ahly-Flamengo, saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW l'11 febbraio:

match 1: Al Ahly-Auckland City 3-0

match 2: Seattle Sounders-Al Ahly 0-1

match 3: Wydad AC-Al Hilal 3-5 dopo calci di rigore

Semifinale: Flamengo-Al-Hilal 2-3

Semifinale: Al Ahly-Real Madrid 1-4

Finale 3-4 posto: Al Ahly-Flamengo (sabato 11 febbraio ore 16:30 Rabat)

Finale: Real Madrid-Al-Hilal (sabato 11 febbraio, ore 20.00 Rabat)