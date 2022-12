Mondiali di calcio in Qatar: ecco quanto se ne parla sui media italiani

Nonostante l'Italia di Roberto Mancini non ce l'abbia fatta ad approdare a Qatar 2022, questi Mondiali stanno attirando l'attenzione dei media italiani e non poco. Secondo quanto riporta La Mediamonitor.it, infatti, di questa particolare edizione che si sta disputando in autunno e non in estate, sono già 40.852 le citazioni sui media nostrani relativamente ai Mondiali. Dal giorno della cerimonia di apertura fino alla conclusione della fase a gironi avvenuta venerdì 2 dicembre, la voce “mondiali di calcio” ha ottenuto quel grande numero di citazioni su radio e televisioni, inoltre, quest'espressione è stata pronunciata ogni 30 secondi.

Questo dato è stato analizzato prendendo in esame il monitoraggio sui principali canali televisivi e radiofonici, nazionali e locali. Questa piattaforma, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, un'azienda che da oltre 35 anni è specializzata nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Da domenica 20 novembre alle 23:59 ad arrivare appunto alla stessa ora di venerdì 2 dicembre (giorno di chiusura della fase a gironi), Mediamonitor.it ha analizzato inolter qual è stata la visibilità sui media dei giocatori e dei commissari tecnici impegnati in Qatar.

La top ten dei calciatori

Il primo della lista è CR7 che nonostante non stia facendo sfraceli con il suo Portogallo ottiene ben 756 citazioni staccando nettamente l’attaccante del Psg Kylian Mbappè, a segno cinque volte nelle prime quattro partite della Francia con 461. Nonostante il flop del suo Belgio e i suoi numerosi errori sotto porta a terzo posto c'è Romelu Lukaku con ben 400 menzioni. Al quarto posto un altro giocatore che non ha brillato come Robert Lewandowski con 319 citazioni.

Nonostante non sia al mondiale, il pallone d'oro 2022 Karim Benzema è stato citato la bellezza di 312 volte precedendo in questa particolare classifica Neymar con 278. Al settimo posto ecco l'attaccante del Milan Olivier Giroud, grande protagonista con la Francia campione del mondo in carica, a quota 249. All'ottavo posto Lionel Messi Messi che si piazza a quota 246. Nono non un giocatore ma un alleantore molto stimato un po' da tutto il mondo del calcio come Luis Enrique con 242, decimo Richarlison del Tottenham a quota 220 menzioni.

E ancora non è finita, dato che con domani si completerà il quadro degli ottavi di finale che ha già visto qualificarsi ai quarti tutte le big: Olanda, Inghilterra, Argentina, Francia, Croazia e Brasile in attesa di Portogallo-Svizzera e Spagna-Marocco. Di certo le menzioni di "mondiali di calcio" saranno aumentate in maniera esponenziale sui media nostrani e chissà cosa sarebbe successo se ci fosse stata anche l'Italia di Roberto Mancini: purtroppo è un dato che non potremo mai conoscere.