Mondiali, si parte: il calendario completo della fase a gironi

Poche ore all'inizio dei Mondiali di Calcio Femminile 2023, in scena in Australia e Nuova Zelanda tra il 20 di luglio ed il 20 di agosto, con un'attenzione di pubblico e media mai così forte. È ora di prepararsi a gustare appieno l’euforia iridata.

Trentadue squadre all’appello – nell’attesa coincidenza astrale dei trentadue anni che compirà proprio quest’anno il torneo più prestigioso a livello internazionale per il calcio femminile – che si sfideranno nella preliminare fase a gironi, con formula all’italiana, suddivisi in otto gruppi da quattro team ciascuno; le rispettive classifiche determineranno, al 3 agosto, quali saranno le sedici corazzate di testa a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta, che proseguirà con gli ottavi di finale dal 5 all’8 agosto, per poi rivelare i quarti dell’11 e del 12. Le semifinali, nel pienone di ferie e grigliate miste, tra il 15 ed il 16 agosto; la finale per l’assegnazione del terzo e del quarto posto è poi fissata per sabato 19.

Un calendario denso di appuntamenti, dunque, che vedrà l’Italia al debutto nel gruppo G soltanto lunedì 24 luglio contro l’Argentina: ad aprire i giochi, con la gara inaugurale dell’Eden Park di Auckland, le Ferns di Nuova Zelanda contro la Norvegia (Gruppo A); a chiuderli, invece, domenica 20 agosto, chissà – ma, di certo, nella cornice luminosa dello Stadium di Sydney.

Ecco i gironi dei Mondiali

Gruppo A

Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera

Gruppo B

Australia, Irlanda, Nigeria, Canada

Gruppo C

Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone

Gruppo D

Inghilterra, Danimarca, Cina, Haiti

La line-up al completo della fase a gironi dei Mondiali (via Fifa)

Gruppo E

Stati Uniti, Vietnam, Olanda, Portogallo

Gruppo F

Francia, Giamaica, Brasile, Panama

Gruppo G

Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina

Gruppo H

Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud

Musica, maestro: le partite

Giovedì 20 luglio

Gruppo A: Nuova Zelanda – Norvegia ore 19:00 (9:00 italiane) | Eden Park

Gruppo B: Australia – Repubblica d’Irlanda ore 20:00 (12:00) | Stadium Australia

Sam Kerr, bandiera indiscussa delle Matildas d'Australia (Chealsea Women via Twitter)

Venerdì 21 luglio

Gruppo B: Nigeria – Canada ore 12:30 (4:30) | Melbourne Rectangular Stadium

Gruppo A: Filippine – Svizzera ore 17:00 (7:00) | Dunedin Stadium

Gruppo C: Spagna – Costa Rica ore 19:30 (9:30) | Wellington Regional Stadium

Sabato 22 luglio

Gruppo E: Usa – Vietnam ore 13:00 (3:00) | Eden Park

Gruppo C: Zambia – Giappone ore 19:00 (9:00) | Waikato Stadium

Gruppo D: Inghilterra – Haiti ore 19:30 (11:30) | Brisbane Stadium

Gruppo D: Danimarca – Cina ore 20:00 (14:00) | Perth Rectangular Stadium

Le portoghesi alla prima qualificazione mondiale (via Fifa)

Domenica 23 luglio

Gruppo G: Svezia – Sudafrica ore 17:00 (7:00) | Wellington Regional Stadium

Gruppo E: Olanda – Portogallo ore 19:30 (9:30) | Dunedin Stadium

Gruppo F: Francia – Giamaica ore 20:00 (12:00) | Sydney Football Stadium

Lunedì 24 luglio

Gruppo G: Italia-Argentina ore 18:00 (8:00) | Eden Park

Gruppo H: Germania-Marocco ore 18:30 (10:30) | Melbourne Rectangular Stadium

Gruppo F: Brasile-Panama ore 20:30 (13:00) | Hindmarsh Stadium

Le Azzurre in attesa del fatidico debutto (via Fifa)

Martedì 25 luglio

Gruppo H: Colombia – Corea del Sud ore 12:00 (4:00) | Sydney Football Stadium

Gruppo A: Nuova Zelanda – Filippine ore 17:30 (7:30) | Wellington Regional Stadium

Gruppo A: Svizzera – Norvegia ore 20:00 (10:00) | Waikato Stadium

Mercoledì 26 luglio

Gruppo C: Giappone – Costa Rica ore 17:00 (7:00) | Dunedin Stadium

Gruppo C: Spagna – Zambia ore 19:30 (9:30) | Eden Park

Gruppo B: Canada – Repubblica d’Irlanda ore 20:00 (14:00) | Perth Rectangular Stadium

Il Giappone per stupire e riprendersi il posto tra le big (via Fifa)

Giovedì 27 luglio

Gruppo E: Usa – Olanda ore 13:00 (3:00) | Wellington Regional Stadium

Gruppo E: Portogallo – Vietnam ore 19:30 (9:30) | Waikato Stadium

Gruppo B: Australia – Nigeria ore 20:00 (12:00) | Brisbane Stadium

Venerdì 28 luglio

Gruppo G: Argentina – Sudafrica ore 12:00 (2:00) | Dunedin Stadium

Gruppo D: Inghilterra – Danimarca ore 18:30 (10:30) | Sydney Football Stadium

Gruppo D: Cina – Haiti ore 20:30 (13:00) | Hindmarsh Stadium

Estefania Banini, il cervello della squadra di Germán Portanova (via Fifa)

Sabato 29 luglio

Gruppo G: Svezia – Italia ore 19:30 (9:30) | Wellington Regional Stadium

Gruppo F: Francia – Brasile ore 20:00 (12:00) | Brisbane Stadium

Gruppo F: Panama – Giamaica ore 20:30 (14:30) | Perth Rectangular Stadium

Domenica 30 luglio

Gruppo H: Corea del Sud – Marocco ore 14:00 (6:30) | Hindmarsh Stadium

Gruppo H: Germania – Colombia ore 19:30 (11:30) | Sydney Football Stadium

Gruppo A: Norvegia – Filippine ore 19:00 (9:00) | Eden Park

Gruppo A: Svizzera – Nuova Zelanda ore 19:00 (9:00) | Dunedin Stadium

Lunedì 31 luglio

Gruppo C: Giappone – Spagna ore 19:00 (9:00) | Wellington Regional Stadium

Gruppo C: Costa Rica – Zambia ore 19:00 (9:00) | Waikato Stadium

Gruppo B: Repubblica d’Irlanda – Nigeria ore 20:00 (12:00) | Brisbane Stadium

Gruppo B: Canada – Australia ore 20:00 (12:00) | Melbourne Rectangular Stadium

Onome Ebi, monumento della nazionale nigeriana alla sesta partecipazione mondiale a quarant'anni (via Fifa)

Martedì 1° agosto

Gruppo E: Vietnam – Olanda ore 19:00 (9:00) | Dunedin Stadium

Gruppo E: Portogallo – Usa ore 19:00 (9:00) | Eden Park

Gruppo D: Cina – Inghilterra ore 20:30 (13:00) | Hindmarsh Stadium

Gruppo D: Haiti – Danimarca ore 19:00 (13:00) | Perth Rectangular Stadium

Mercoledì 2 agosto

Gruppo G: Argentina – Svezia ore 19:00 (9:00) | Waikato Stadium

Gruppo G: Sudafrica – Italia ore 19:00 (9:00) | Wellington Regional Stadium

Gruppo F: Panama – Francia ore 20:00 (12:00) | Sydney Football Stadium

Gruppo F: Giamaica – Brasile ore 20:00 (12:00) | Melbourne Rectangular Stadium

Giovedì 3 agosto

Gruppo H: Marocco – Colombia ore 18:00 (12:00) | Perth Rectangular Stadium

Gruppo H: Corea del Sud – Germania ore 20:00 (12:00) | Brisbane Stadium