Montepremi da record: ecco quanto incasserà la squadra vincitrice dei Mondiali 2026

La prossima edizione dei Mondiali di calcio, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026, sarà la più ricca di sempre.

Dopo essersi riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale, il Consiglio Fifa ha comunicato in via ufficiale l'entità del montepremi che verrà messo in palio per le nazionali che competeranno con l'obiettivo di alzare l'ambito trofeo al cielo di New York. "La Coppa del mondo sarà rivoluzionaria anche in termini di contributo finanziario alla comunità calcistica mondiale" , ha dichiarato il presidente della Fédération Internationale de Football Association Gianni Infantino.

Si tratta del prize money più alto di sempre, dal momento che ciascuna Federazione partecipante potrà incassare un lauto assegno anche in caso di eliminazione nel girone di qualificazione. Il Consiglio ha approvato un budget complessivo di ben 727 milioni di dollari da distribuire tra le nazionali, che potranno puntare a un montepremi più consistente andando avanti nella competizione.

Di questi 727 milioni totali, 655 costituiranno il prize money in palio per le squadre che prenderanno parte al torneo, vale a dire il doppio rispetto a ciò che era stato messo sul piatto dalla Federazione nell'edizione del 2022 in Qatar. Come detto, a tutte e 48 le partecipanti è riconosciuto un gettone di presenza di 9 milioni di dollari, con 1,5 milioni a coprire i costi di preparazione: questa cifra, quindi sarà l'unica che le classificate tra il 33esimo e il 48esimo posto riusciranno a incassare, ovvero quelle che non raggiungeranno la fase a eliminazione diretta.

Le Federazioni delle squadre che usciranno ai sedicesimi di finale, ovvero quelle tra il 17esimo e il 32esimo posto, riceveranno un assegno da 11 milioni di dollari. Per le nazionali tra il nono e il 16esimo posto, ovvero quelle eliminate agli ottavi, c'è un prize money da 15 milioni di dollari. Come premio di consolazione per chi uscirà ai quarti di finale della competizione, occupando dal quinto all'ottavo posto, ci saranno 19 milioni di dollari, mentre i premi più consistenti verranno messi in palio per le semifinaliste.

Chi non raggiungerà la finalissima e verrà sconfitta anche nella finalina terzo-quarto posto incasserà 27 milioni, mentre la vincente metterà le mani su un assegno

da. La seconda classificata, ovvero la perdente nella finale del 19 luglio, vincerà, mentre la Federazione campione incasserà ben