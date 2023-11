Monza e Torino non si fanno male. A Ilić risponde Colpani

Il posticipo di Serie A fra Monza e Torino finisce 1-1. Bella partita con due squadre che si sono fronteggiate a viso aperto. Meglio gli ospiti che al 55’ la sbloccano dopo una bella azione corale, rete che serve al Monza per svegliarsi e per tornare a fare ciò che le riesce meglio. Passano dieci minuti e arriva il pareggio. Nel finale i padroni di casa rischiano anche di vincerla ma il pareggio è il risultato più giusto.

Le scelte dei due allenatori

Monza-Torino è una sfida con situazioni di classifica (e ambizioni) differenti. I brianzoli vengono dalla vittoria contro il Verona e vogliono proiettarsi in zona europea, i granata devono confermare la buona prova di lunedì contro il Sassuolo per scacciare via definitivamente la crisi. Solita emergenza difensiva per Ivan Jurić che recupera Rodríguez e schiera il match-winner del monday night della scorsa giornata Vlasic dal primo complice l’assenza di Ricci. Raffaele Palladino schiera a sorpresa Warren Bondo a centrocampo e avanza Pessina accanto a Colpani dietro l’unica punta Colombo.

Primo tempo

Il primo squillo della gara arriva al 7’ e porta la firma di Zapata. Bella azione corale del Torino che si conclude proprio grazie al colombiano che dopo aver ricevuto da Ilić fa partire un bolide dai 25 metri, attento Di Gregorio che respinge. Risponde il Monza all’11 con Colpani che servito da Colombo si insinua in area con una serie di finte e incrocia con il sinistro, la palla esce a fil di palo.

Quando siamo arrivati alla metà della prima frazione la sfida è sostanzialmente equilibrata. Buoni i primi minuti da parte degli ospiti che hanno messo sotto pressione il Monza, costringendolo nella propria metà campo e impedendo il classico sviluppo dell’azione palla al piede; successivamente sono stati i padroni di casa a prendere il controllo del gioco, riuscendo a proporre un buon fraseggio e a ripartire pericolosamente in contropiede: giro palla contro pressing alto.

Annullata la rete del vantaggio al Torino al 25’ realizzata da Rodríguez. Zapata riceve da Lazaro e sfonda sulla destra entrando in area mandando giù Caldirola, palla in mezzo deviata da Bondo che carambola sullo svizzero che di prima la mette sotto il sette. Rete annullata senza check da parte del Var dal direttore di gara che giudica falloso il braccio largo del colombiano sul difensore, chiamata al limite.

A dieci minuti dall’assegnazione del recupero, è il Torino a fare la partita, riuscendo in pochi tocchi ad arrivare in area di rigore avversaria, manca però precisione negli ultimi sedici metri, dove il Monza è ben disposto e non commette sbavature. Lombardi che hanno qualche difficoltà a ripartire con la solita facilità, complice un terreno di gioco particolarmente scivoloso.

Nel momento migliore del Torino il Monza va vicino al vantaggio, Colpani sulla sinistra affonda e scodella deliziosamente in mezzo dove trova Gagliardini che stacca perfettamente in torsione verso la porta, Milinković-Savić in due tempi la fa sua.

La prima frazione si chiude dopo soli sessanta secondi di recupero. È 0-0 fra Monza e Torino, meglio gli ospiti in una partita comunque equilibrata. Torino che può recriminare più di qualcosa sulla rete annullata a Rodríguez, Monza troppo schiacciato e pericoloso solo in una occasione con Gagliardini. Pareggio tutto sommato giusto, nella ripresa Palladino dovrà aumentare il peso offensivo mentre Jurić dovrà alzare la qualità negli ultimi sedici metri.

Secondo tempo

La seconda frazione ricomincia con gli stessi ventidue in campo, al netto del cambio, l’ennesimo per motivi muscolari, di Linetty per Gineitis avvenuto al 34’ del primo tempo.

Passa il Torino al 55’ dopo dieci minuti di continua pressione grazie ad Ilić. Ennesima azione insistita dei granata che sviluppano il gioco grazia allo strapotere fisico di Zapata che da dentro l’area sulla destra arriva sulla linea di fondo e, girandosi, la mette dietro rasoterra, a rimorchio arriva il serbo che apre il piattone e batte Di Gregorio incrociando sul palo opposto, ospiti meritatamente in vantaggio.

Passano due minuti e il Monza risponde ma Milinković-Savić dice “no”. Bella azione dei padroni di casa, Pessina dal limite serve nello stretto Colpani che col sinistro la piazza sul palo opposto, il portiere ospite si allunga e respinge, la sfera finisce a Bondo che ci prova di potenza, ribatte la difesa granata. Adesso la partita è entrata nel vivo e si preannuncia infuocata.

La pareggia il Monza al 65’ con il solito Colpani. Tutto nasce da un rinvio da parte di Di Gregorio, sponda di Colombo, la sfera finisce a Gineitis che se la fa sottrarre dal numero 28 lombardo fresco di convocazione in Nazionale che si invola verso la porta e col piattone batte Milinković-Savić sull’uscita. Agli uomini di Palladino serviva una scossa per entrare in partita, avvenuta proprio dopo aver subito il gol dello svantaggio, da quel momento è stato assedio Monza.

Letteralmente prodigioso Di Gregorio ancora su Ilić all’80’. Solita azione degli ospiti, Zapata dalla destra la mette in mezzo sul secondo palo, sponda di Bellanova su Lazaro che spalle alla porta serve il serbo che dal limite fa partire una staffilata rasoterra verso l’angolo basso, il portiere lombardo ci arriva con la punta delle dita e la toglie dalla porta, sulla sfera si avventa Sanabria che spara il tap-in sull’esterno della rete. Di Gregorio-Ilić 1-1, con il portiere che nega la personale doppietta al centrocampista granata.

Al 91’ Valentin Carboni rischia di portare i suoi avanti, ancora una volta respinge Milinković-Savić. Tutto nasce da una buona pressione di Colombo che con caparbietà fa sua la sfera dopo aver vinto un duello con Zima e con il tacco serve l’argentino che dalla destra di accentra entrando in area e ci prova a giro sul secondo palo, di piede salva il portiere granata.

Dopo 4’ di recupero arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Finisce 1-1 fra Monza e Torino con annesse proteste nel recupero in ambedue le aree di rigore per due situazioni che avrebbero potuto portare ad un calcio di rigore. Pareggio giusto, con il Torino che continua la sua striscia positiva iniziata con la bella vittoria contro il Sassuolo e il Monza che arriva al terzo risultato utile consecutivo.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (90’ Pereira), Caldirola, Carboni A.; Ciurria (58’Birindelli), Gagliardini, Bondo (58’ Dany Mota), Kyriakopoulos; Colpani (81’ Carboni V.), Pessina; Colombo. All.: Raffaele Palladino

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Tameze (86’ Vojvoda), Buongiorno, Rodríguez (72’ Zima); Bellanova, Vlasic, Linetty (33’ Gineitis), Ilić, Lazaro; Sanabria (86’ Radonjic), Zapata. All.: Ivan Jurić

Marcatori: 55’ Ilić (T), 65’ Colpani (M)

Ammoniti: Gineitis (T), Kyriakopoulos (M), Carboni V. (M), Radonjic (T)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)