Il Monza esonera Alessandro Nesta: Bocchetti è il nuovo allenatore

È stata fatale la sconfitta contro la Juventus ma ha pagato per una prima parte di campionato sicuramente deficitaria con l'ultimo posto provvisorio in Serie A: Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Monza come ha comunicato la società nel primo pomeriggio di lunedì 23 dicembre. Il 48enne tecnico nato a Roma è stato esonerato dopo pochi mesi dal suo arrivo visto che era stato ingaggiato il 12 giugno 2024 al posto di Raffaele Palladino attuale tecnico della Fiorentina. A prendere il suo posto è Salvatore Bocchetti con un contratto fino al 30 giugno 2027.

I comunicati del Monza

Sul sito ufficiale e sui canali social, la società brianzola che il cui vicepresidente vicario e amministratore delegato è Adriano Galliani, ha comunicato l'esonero del tecnico. " AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della prima squadra ", recita la prima parte della nota. Nella seconda parte sono arrivati i ringraziamenti al tecnico " per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro ". Circa un'ora dopo è poi arrivato il comunicato con il nome del nuovo tecnico. " AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027 ".

Il campionato dei brianzoli

Nesta lascia quindi il Monza all'ultimo posto in classifica con 10 punti raccolti in 17 partite, troppo pochi per le ambizioni della società ma soprattutto per le premesse iniziali. Quando si è quasi arrivati al giro di boa del girone d'andata, il Monza ha vinto una sola volta in campionato con sette gare pareggiate e 9 sconfitte: le reti segnate sono state 15, quelle subìte 23.

Salvatore Bocchetti sostituisce Nesta

Nella sua carriera da allenatore, l'ex campione del mondo ha iniziato ai Miami Fc per poi allenare il Perugia (2018-2019), il Frosinone (2019-2021), la Reggiana (2023-2024) e adesso il Monza. Il nuovo allenatore del Monza è Salvatore Bocchetti, 38enne nato a Napoli che tra ottobre e dicembre del 2022 aveva allenato il Verona dopo essere stato promosso dalla Primavera.

Dopo la carriera da difensore dove ha indossato, fra le altre, le maglie di Genoa, Rubin Kazan, Spartak Mosca, Milan e Verona, come mister ha iniziato dall'Hellas Verona nell'estate 2021: inizialmente con l'Under 18 per poi affiancare lo staff di Tudor e guidare la Primavera. Nell'ottobre 2022, dopo l'esonero di Cioffi, era stato promosso allenatore della prima squadra: affiancato da Zaffaroni, è riuscito a ottenere la salvezza vincendo lo spareggio contro lo Spezia.