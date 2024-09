Monza-Inter, veleno nella "coda": social in rivolta per l'errore di Pairetto

Ascolta ora 00:00 00:00

Minuto 94' di Monza-Inter, risultato di 1-1 e ultima azione di gioco: Pavard entra in tackle scivolato su Dany Mota, autore del gol dell'1-0 per i brianzoli, l'arbitro Pairetto aspetta a fischiare il calcio di punizione, de Vrij tenta di spazzare il pallone con un intervento in scivolata su Bondo ma la palla rimpalla e a quel punto il direttore di gara fischia il fallo in favore dei padroni di casa imbufaliti per questa decisione. Motivo? Il pallone era rimasto lì, nella terra di nessuno, con Pessina pronto ad involarsi a rete, anche se nelle immagini si vede chiaramente come Federico Dimarco, ultimo difensore dei nerazzurri, fosse in vantaggio sul giocatore del Monza e a onor del vero tutti i giocatori in campo si sono immediatamente fermati al fischio del direttore di gara. I ragazzi di Alessandro Nesta, però, volevano ovviamente il prosieguo dell'azione che avrebbe potuto portare il capitano davanti a Yann Sommer e invece no, calcio di punizione e cartellino giallo per il difensore dell'Inter. Resta il grave errore da parte di Pairetto che avrebbe dovuto concedere il vantaggio in favore del Monza.

L'azione incriminata

Veleno nella coda

Monza-Inter è stata una partita equilibrata con gli ospiti a fare la partita e i padroni di casa bravi a giocare venti metri più indietro rispetto al solito, per stessa ammissione del tecnico Nesta al termine del match, e a ripartire quando i nerazzurri glielo concedono. L'1-1 è il risultato giusto per quanto si è visto in campo con un'Inter troppo imprecisa sotto porta con i vari Dimarco, Frattesi, Lautaro Martinez, Marcus Thuram che non sono riusciti a capitalizzare le occasioni avute nel corso di tutta la partita. Di contro il Monza ha capitalizzato alla grande una delle due grandi chance avute con Djuric che ha prima sprecato di testa da ottima posizione, con Dany Mota che ha invece siglato un grandissimo gol con un'elavazione di testa davvero notevole. I nerazzurri hanno poi reagito con Dumfries che ha prima impegnato Turati con un colpo di testa insidioso su cross di Dimarco e ha poi trovato il pareggio, sempre con l'olandese, su assist dell'ex della partita Carlos Augusto. Il match dell'U-Power Stadium è stato corretto e ben diretto dal direttore di gara fino al minuto 94', quando effettivamente avrebbe dovuto far giocare e non fischiare il fallo a favore del Monza.

Bufera social e i commenti degli ex arbitri

L'analista arbitrale di Dazn, Luca Marelli, ha affermato come quello di Pairetto sia stato "uno sbaglio che macchia la prestazione fin lì ottima del direttore di gara". Anche Graziano Cesari a Sportmediaset ha criticato la scelta del direttore di gara di fischiare anzitempo, ovvero prima che fosse realmente terminata l'azione di gioco. La Gazzetta dello Sport è d'accordo: negato il "vantaggio" per il Monza. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese sui social ha evidenziato la topica del fischietto della sezione di Torino

#MonzaInter | Grave errore di #Pairetto che fischia un fallo ai padroni di casa non concedendo un vantaggio plateale, che avrebbe permesso a #Pessina di trovarsi a tu per tu con #Sommer pic.twitter.com/shLnv26Ui6 — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) September 15, 2024

Sui social, invece, gli utenti si sono scagliati contro il direttore di gara e contro l'Inter tirando in ballo la "Marotta League" ma non solo:

