Il Monza miete un'altra vittima eccellente: il Napoli campione d'Italia va ko

Il Monza di Raffaele Palladino miete un'altra vittima eccellente dopo Juventus e Inter. I brianzoli hanno vinto per 2-0 contro il Napoli campione d'Italia di Luciano Spalletti grazie alle reti siglate da Dany Mota e dall'ex Andrea Petagna. I biancorossi hanno vinto con merito contro la squadra che ha dominato il campionato e meritatamente si è cucita sul petto lo scudetto. Tredicesimo successo per la squadra di Palladino che sale così a quota 49 punti, al nono posto, a pari merito con la Fiorentina, ottava per una differenza reti migliore. La partita è stata ben giocata dai padroni di casa che hanno fin da subito impresso grande ritmo mettendo in difficoltà i partenopei.

Quarta sconfitta invece per gli azzurri che restano fermi a quota 83 punti e che possono ancora, sulla carta, tentare di superare il record di punti fatto stabilire da Maurizio Sarri quando era allenatore degli azzurri, anche se non arrivò lo scudetto. Serviranno però tre vittorie per chiudere a quota 92 punti battendo così quel record di 91.

Il Monza continua nella sua annata d'oro da neopromossa e questo successo avvicina i brianzoli alla quota 50 ora distante solo un punto. I prossimi avversari saranno il Sassuolo a domicilio, il Lecce all'U-Power e infine l'Atalanta in trasferta al Gewiss Stadium. Nel prossimo turno, invece, il Napoli di Spalletti che oggi ha fatto turnare i suoi giocatori se la vedrà contro l'Inter di Simone Inzaghi al Maradona, Bologna al Dall'Ara e infine la sfida contro l'ultima della classe, la Sampdoria, in cas.

La cronaca della partita

Il Monza si rende subito pericoloso in avvio di partita con Mota al 6': il suo tiro viene contrato in angolo da Juan Jesus. Carlos Augusto sfiora il vantaggio al 15' ma la palla esce di un soffio. Passano tre minuti e i brianzoli sfondano con Dany Mota dopo la stupenda azione tutta di prima Caprari-Carlos Augusto-Pessina che serve Mota che a porta semivuota segna. I padroni di casa continuano a tenere il pallino dal gioco con il Napoli in difficoltà. Al 35' Rrahmani si divora il pareggio che calcia male su assist di Osimhen. Al 39' è il grande ex Petagna a mancare il raddoppio calciando male. Al 40' grande riflesso di Di Gregorio sulla conclusione di Zambo Anguissa.

Nella ripresa Spalletti inserisce Kvaratskhelia al posto di Zerbin e al 49' Anguissa si divora un'ottima chance per pareggiare servendo Zielinski invece di calciare in porta. Al 53' Dany Mota brucia Rrahmani e va al tiro con Gollini che respinge, la palla giunge al grande ex Petagna che di sinistro sigla il raddoppio. Al 56' Gollini evita il 3-0 parando alla grande la conclusione di Mota. Al 64' Zielinski serve Olivera che di testa centra il palo. Il Napoli inserisce tutta l'artiglieria pesante e al 79' Zielinski ci prova con una sfaffilata da fuori trovando la parata di Di Gregorio. All'81' Petagna sfiora l'autorete ma fortunatamente il suo tentativo finisce sull'esterno della rete.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (83' Antonov), Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina (83' Machin), Rovella (76' Sensi), Carlos Augusto; Mota, Caprari (68' Birindelli); Petagna (83' Carboni). Allenatore: Raffaele Palladino



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Berreszynski (63' Di Lorenzo), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (63' Raspadori), Lobotka (79' Simeone), Zielinski; Elmas (63' Politano), Osimhen, Zerbin (46' Kvaratskhelia). Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: 18' Dany Mota (M) 53' Petagna (M)

Ammoniti: Caldirola (M), Elmas (N)

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria)