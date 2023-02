Monza-Milan, le probabili formazioni: come arrivano le due squadre alla sfida di campionato

Monza-Milan, sfida valida per la 23ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio U-Power Stadium sabato 18 febbraio, alle ore 18.00.

Non sarà una partita come le altre per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (entrambi saranno presenti allo stadio), pronti a sfidare con la loro nuova creatura quel passato glorioso, ricco di straordinari successi, che li ha visti alla guida del Milan per tre decadi. Nella gara d'andata (22 ottobre) fu dominio totale dei rossoneri: un netto 4-1 nel segno di Brahim Diaz (doppietta), Origi e Leao. Per il Monza, il gol della bandiera fu messo a segno da Ranocchia.

Da allora però ne sono cambiate di cose per i brianzoli. A partire dall'arrivo di Raffaele Palladino (dal 13 settembre) Pessina e compagni hanno guadagnato 28 punti in 16 partite (8V, 4N, 4P), solo Napoli (45), Juventus (34) e Inter (32) hanno fatto meglio nel periodo in Serie A (uno in più del Milan, 27). Scopriamo il momento delle due squadre e le probabili formazioni.

Come arriva il Monza

Momento magico per i brianzoli, imbattuti in campionato da ben otto partite. Reduci dal successo di misura sul campo del Bologna, dopo la sconfitta con la Lazio del 10 novembre, hanno inanellato 4 vittorie (una in casa della Juventus) e 4 pareggi (uno all'ultimo respiro contro l'Inter). Un filotto che ha permesso ai Bagai di stabilirsi nella parte di sinistra della classifica sognando l'Europa. Adesso il Monza è decimo ad un punto dal settimo posto che vale la qualificazione per la Conference League.

Come arriva il Milan

Il Milan arriva alla trasferta di Monza, rinfrancato dal doppio successo per 1-0 prima in campionato contro il Torino e poi in Champions contro il Tottenham. Il cambio modulo, con il passaggio alla difesa a tre, ha ridato solidità alla fase difensiva, con un solo gol subito nelle ultime tre partite. Adesso i rossoneri sono chiamati a dare continuità dopo un momento complicatissimo che li ha fatti scivolare al quinto posto, ma comunque a stretto contatto con la zona Champions.

Probabili formazioni

In casa Monza le attenzioni sono rivolte alle condizioni di Carlos Augusto, che non ha ancora recuperato dalle noie muscolari che già lo hanno escluso a Bologna. Palladino dovrebbe sostituirlo ancora con Donati, decisivo a Bologna, poi sull'altra fascia spazio a Ciurria. In mediana Sensi e Rovella, più avanzato Pessina per sostenere Petagna e Caprari. In difesa cerca posto Caldirola, ma resta favorito Marlon per completare il terzetto con Marì e Izzo. In porta Di Gregorio.

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino

Ballottaggi: (Marlon 55% Caldirola 45%) (Petagna 60% Mota 40%) (Sensi 60% Machin 40%)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carlos Augusto, Vignato

Per il Milan, il recuperato Tomori, può dare respiro a Kjaer al centro del terzetto di difesa. Out invece Calabria e Bennacer per noie fisiche. Spazio dunque a Saelemaekers e Theo Hernandez sulle fasce poi in mezzo al campo ci saranno Tonali, recuperato dal colpo alla caviglia rimediato col Tottenham, e Krunic (favorito nel duello con Pobega). Mister Pioli avanti si affiderà a Giroud e Rafael Leao sostenuti da Brahim Diaz, che rimane in pole sulla concorrenza di De Ketelaere.

MILAN (3-4-2-1) - Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Ballottaggi: (Thiaw 65% Gabbia35%) (Tomori 55% Kjaer 45%) (Krunic 60% Pobega 40%) (B.Diaz 55% De Ketelaere 45%) (Giroud 65% Origi 35%)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Maignan, Calabria

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Basterà scaricare l'app su smart tv compatibili, o su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi e Massimo Ambrosini.