Il Monza piega il Genoa: 1-0 e nono posto in classifica

Il Monza di Raffaele Palladino vince di misura, per 1-0 grazie al gol di Dany Mota, il match contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il 25enne portoghese, subentrato nella ripresa, ha segnato anche il suo primo gol in questo campionato che ha regalato tre punti pesantissimi ai brianzoli che salgono così a quota 21 punti in classifica, a pari punti con la Lazio di Maurizio Sarri ma con una migliore differenza reti.

La partita dell'U-Power Stadium a dire il vero è stata poco spettacolare, bloccata, tattica e con poche occasioni, con i padroni di casa che hanno però vinto con merito avendoci provato fino alla fine con più convinzione e caparbietà rispetto agli avversari. Due grandi occasioni per il Genoa, con Retegui sullo 0-0 e una per Dragusin subito dopo l'1-0 del Monza che non hanno però trovato la via del gol. Il Grifone resta dunque fermo a quota 15 punti maturando l'ottava sconfitta in campionato, per i brianzoli invece questo successo permette di salire virtualmente a soli 3 punti dalla zona Champions League occupata dalla Roma che questa sera giocherà contro la Fiorentina.

La cronaca della partita

Dopo tanto equilibrio nei primi 9' di gioco ecco la prima occasione della partita per il Monza: bell'azione personale di Valentin Carboni, che si sposta la palla sul destro e mette in mezzo una palla su cui Pessina non ci arriva di un soffio. Pian piano il Genoa sale di tono ma sono i padroni di casa al 22' ad avere un'altra buona chance per colpire con Colpani che sbaglia l'ultimo passaggio per Colombo che si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere del Grifone Martinez.

I ritmi non si alzano e al 36' Ciurria segna il gol del vantaggio con un bel tiro all'angolino ma è tutto fermo per un fuorigioco ad inizio azione di Colombo. Il primo tempo va così in archivio con pochissime occasioni da rete. Nella ripresa Valentin Carboni al 55' lavora un buon pallone per Pessina che calcia però troppo centrale trovando la parata di Martinez. Al 62' azione clamorosa per Retegui che dall'interno dell'area piccola manda alto la sfera servitagli da Junior Messias.

Al minuto 83' Monza in vantaggio con Dany Mota che insacca su assist di Pereira su azione fatta partire da Colpani. Negli ultimi 10' il Genoa prova a pareggiarla con Dragusin che all'86' ha sul sinistro una grande opportunità per bucare Di Gregorio ma da pochi passi la spara sull'esterno della rete.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, A. Carboni, Pereira; Ciurria (72' Machin), Pessina, Gagliardini (72' Akpa Akpro), Kyriakopoulos; V. Carboni (57' Dany Mota), Colpani (87' Donati); Colombo (57' Maric). Allenatore Raffaele Palladino

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli, Messias (78' Hefti), Badelj, Frendrup, Haps (78' Fini); Gudmundsson, Retegui. Allenatore Alberto Gilardino

Marcatori: 83' Dany Mota (G)

Ammoniti: Vasquez (G), Kyriakopoulos (M)

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)