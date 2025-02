Morte cerebrale a 18 anni per uno scontro in campo: cosa è successo all’ex Bayern

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tragedia scuote in mondo del calcio, in particolar modo quello giovanile, per l'incidente capitato a uno dei talenti più promettenti della Cina, il 18enne Guo Jiaxuan. A causa di uno scontro di gioco i medici hanno dichiarato la morte cerebrale e pochissime speranze che possa rimanere in vita ancora a lungo.

La dinamica dell'incidente

Difensore centrale, il giovane gioca nella squadra del Beijing Guoan che è considerata tra le più forti della Super League cinese (il corrispettivo della Serie A italiana). Dal momento che il campionato inizia a marzo, il club ha deciso di effettuare una parte della preparazione atletica in Europa: Guo, con le giovanili del Beijing Guoan, è stato in Spagna per alcuni giorni giocando una gara amichevole contro l'RC Alcobendas. Come riporta il quoridiano spagnolo El Mundo, nel corso della gara il difensore centrale cinese è crollato a terra dopo che, in maniera del tutto fortuita e involontaria, un calciatore avversario lo ha colpito alla testa con il ginocchio.

Le parole del fratello

Vedendo immediatamente la gravità della situazione, Guo è stato trasportato in ospedale e ricoverato con gravi lesioni cerebrali. " Le sue condizioni sono di morte cerebrale. Ha poche possibilità di sopravvivenza ", ha scritto il fratello del calciatore sul popolare social network cinese Xiaohongshu. " Guo ha avuto un'emorragia subaracnoidea (una forma di ictus causata da un sanguinamento sulla superficie del cervello) dopo essere entrato in collisione con un altro giocatore durante una partita di allenamento ", ha spiegato circa le condizioni di Guo.

L'esperienza in Europa

Il giovane cinese è stato a un passo da fare subito il grande salto nel calcio che conta nel 2023 per aver trascorso alcuni mesi nel settore giovanile del Bayern Monaco: dopo quell'esperienza è rientrato a Pechino continiuando ad allenarsi nel suo Paese ed esordendo nelle categorie inferiori della Nazionale di calcio della Cina.

Le polemiche per il rimpatrio

Purtroppo, anche per una tragedia del genere è nata qualche polemica sul rimpatrio dello sfortunato giovane calciatore: El Mundo spiega che la famiglia Jiaxuan si è lamentata del fatto che né il club di appartenenza e nemmeno la Beijing Football Association (Bfa), l'Associazione calcistica di Pechino che organizza i tour europei delle squadre giovanili volevano pagare le spese per il rimpatrio in Cina e le cure che dovrà sostenere nel suo Paese.

" La Bfa ci ha detto che dovevamo accettare la situazione perché il lavoro di Guo comporta pericoli ad alto rischio. Ora, il dottore ci dice che ci sono pochissime speranze di sopravvivenza, che è clinicamente morto a causa della mancanza di ossigeno al cervello e che rimuoveranno i tubi (supporto vitale) ", ha spiegato il fratello del giocatore.

Siamo pienamente impegnati a garantire che venga curato

Dopo le polemiche, la Bfa ha garantito che saranno coperte tutte le spese per il trasferimento in Cina. "", ha dichiarato un portavoce dell'associazione.