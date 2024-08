MotoGP, Bagnaia vince la Sprint Race a Spielberg e raggiunge Martin in testa alla classifica

Ascolta ora 00:00 00:00

Pecco Bagnaia conquista la Sprint Race del GP d'Austria, undicesima tappa del Mondiale MotoGP 2024, con il tempo di 20'59"768. Sul circuito di Spielberg, il due volte campione del mondo vince il duello col rivale Jorge Martin (+4"673), dominando la gara con un ritmo insostenibile per chiunque. Il pilota Ducati, si dimostra il più lucido tra coloro che ambivano al successo, con una gara praticamente perfetta. Per Pecco è la settima vittoria Sprint, la terza quest'anno dopo quelle conquistate al Mugello e ad Assen. Con questa vittoria Bagnaia aggancia Martin in vetta alla classifica iridata con 250 punti. E ora la lotta per il Mondiale si fa più incerta che mai.

La gara di Martin è invece condizionata da un lungo in Curva 2 dopo un paio di giri, che di fatto lo taglia fuori dalla vittoria. Lo spagnolo riesce a rientrare dopo aver tagliato la pista, ma secondo la direzione gara non aveva perso abbastanza tempo, decidendo così di sanzionarlo con un long lap penalty. Alla fine Martin è anche fortunato a limitare i danni e guadagna una posizione grazie alla clamorosa scivolata di Marc Marquez, costretto al ritiro mentre era all'inseguimento di Pecco. Terza piazza per l'Aprilia ufficiale di un ottimo Aleix Espargaro (+7"584). Quarto Enea Bastianini (Ducati, +9"685) quindi la Ktm di Jack Miller (quinto a 10"421).

Martin conquista la pole

Sarà Jorge Martin a partire in pole position nel GP d'Austria. Il pilota Ducati Pramac ha chiuso il Q2 con un mostruoso 1'27''758. Al suo fianco ci sarà proprio Pecco con la Ducati ufficiale (+ 0''141), pronto a riprendere la battaglia per la leadership del campionato. La prima fila sarà completata Marc Marquez con la Demosedici del team Gresini (+ 0''544).

In seconda fila con Aleix Espargaro ci saranno la Ktm di Jack Miller (+ 0''798) e l'altra RS-GP di Maverick Vinales (+ 0''897), in terza un altro trittico Ducati: Enea Bastianini con quella ufficiale (+ 0''934), Franco Morbidelli con l'altra Pramac (+ 0''976) e Marco Bezzecchi con la VR46 (+ 0''984). In quarta le altre due Ktm ufficiali del test rider Pol Espargaro e di Brad Binder, passati dal Q1, insieme all'altra Gresini di Alex Marquez.

Griglia di partenza

1ª fila

Jorge Martin (Ducati) in 1'27"748

Pecco Bagnaia (Ducati) +0.141

Marc Marquez (Ducati) +0.544



2ª fila

Aleix Espargaro (Aprilia) +0.596

Jack Miller (KTM) +0.798

Maverick Viñales (Aprilia) +0.897



3ª fila

Enea Bastianini (Ducati) +0.934

Franco Morbidelli (Ducati) +0.976

Marco Bezzecchi (Ducati) +0.

984Pol Espargaro (KTM) +1"015Alex Marquez (Ducati) +1"044Brad Binder (KTM) +1"162Miguel Oliveira (Aprilia)Pedro Acosta (KTM)Fabio Quartararo (Yamaha)