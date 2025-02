Il Napoli cestina la vittoria, l'Inter senza gambe e testa. La grande attesa per la Champions

Ascolta ora 00:00 00:00

C’è mancato poco per un clamoroso al Maradona. Il Napoli butta via la vittoria, frena nella propria pigrizia, gioco lento, schemi ripetuti mille volte dunque prevedibili, l’Udinese ha messo in difficoltà il disegno di Conte che ha sbagliato le scelte, preso da nervosismo. Accade, dunque, che il posticipo di San Siro diventi chiave, l’Inter ha voglia di riscattare la batosta di Firenze ed è sollecitata dal risultato del Napoli ma non basta, servono gambe e testa e in questo momento sembrano assenti o precarie nel gruppo di Inzaghi che comunque non può sbagliare nuovamente. Il riassunto della giornata vede la perentoria vittoria della Lazio che ha travolto il Monza ormai slabbrato, torna Nesta a guidare una squadra senza senso, male il Venezia e malissimo il Parma mentre il Lecce ha preso un punto contro il Bologna, si fa apra la lotta per salvarsi, 5 squadre in 4 punti. Turno reso improbabile da Var e arbitri ma ormai non è una novità. Ora torna la Champions league con la Juventus contro il Psv Eindhoven ma soprattutto Manchester City-Real Madrid. Almeno a livello europeo potremo divertirci.

Ultime dal fronte arbitrale, a Istanbul quelli dell’Adana Demirspor hanno abbandonato il campo alla mezzora, dopo un rigore letteralmente inventato dall’arbitro e colleghi a favore del Galatasaray, rigore trasformato da Morata ma il presidente dell’Adana ha imposto ai suoi di ritirarsi, come accadde con il Milan a Marsiglia, Mourinho si è divertito twittando "Scandalo, scandalo, scandalo". Alla prossima.