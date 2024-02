Napoli, atto terzo di ADL: tocca a Calzona. Col Barça il nuovo tecnico già in panchina

A Napoli pure l’esonero dell’allenatore diventa un film. Che sia horror, suspense o azione fate voi. Dopo il deludente pareggio di sabato contro il Genoa, il presidente De Laurentiis aveva confidato agli amici: ma vi pare che mando via Mazzarri a tre giorni da una partita di Champions? «Se dice questo, lo ha già esonerato» era il vociare in sala stampa, sempre sabato pomeriggio. È andata esattamente così: dopo una domenica di riflessione e contorcimenti vari, ieri sera ADL ha risolto alla sua maniera uno dei tanti dubbi che lo tormentano di questi tempi. Puntuale l’ufficialità del tweet: via Mazzarri, raggiunto telefonicamente dal patron e ringraziato per quanto fatto dopo aver sostituito Garcia, il terzo allenatore della stagione è Ciccio Calzona, ex vice di Sarri e Spalletti proprio a Napoli, ct della Slovacchia che ha guidato con un mezzo miracolo alla fase finale degli Europei.

Dunque, si cambia ancora. Non sorprende la modalità, la tempistica invece sì. Mazzarri era alla frutta, non gli sono bastati quasi quattro mesi per far sterzare la squadra, i numeri dicono che ha fatto peggio di Garcia: nella storia del campionato, nessuna squadra scudettata ha avuto un ruolino di marcia così deprimente come il Napoli. «Walter resta un grande amico mio e del Napoli – ha spiegato ADL - ma alla squadra e ai tifosi bisogna dare qualcosa in più. Calzona conosce questo gruppo perché ci ha già lavorato, il tempo sarà galantuomo e dirà se abbiamo visto giusto». Contattato già domenica, il neo tecnico ha dato subito conferma della propria disponibilità, specificando però che non avrebbe mollato il ruolo di ct. Ostacolo rimosso ieri dopo aver ricevuto l’ok dalla federazione slovacca, porterà avanti il doppio incarico fino a giugno, resta incerta la presenza nello staff di Marek Hamsik.

Il terzo allenatore napoletano della stagione ha anticipato di un giorno il suo arrivo in città, era comunque atteso domani al Maradona per la sfida contro il Barcellona. L’incontro con ADL si è svolto nel pomeriggio in un hotel del lungomare: Calzona ha voluto al suo fianco il preparatore atletico Sinatti, emigrato a Coverciano con Spalletti, anche per lui c’è il sì della Figc. La tempistica ha ovviamente deluso Mazzarri, che non si aspettava il dietrofront di ADL a due giorni da quella che sarebbe stata la sua panchina numero duecento in azzurro: ha diretto regolarmente l’allenamento di ieri, lasciando il centro sportivo di Castel Volturno in fretta e contrariato. Questa mattina il presidente e Calzona incontreranno la squadra, allenamento di rifinitura posticipato dalle 11 alle 14, così come la conferenza stampa del pre-gara che sarà alle 19.30. La gestione delle ultime ventiquattr’ore ha sorpreso la squadra: come preparerà la partita più importante e decisiva dell’anno in un solo giorno?