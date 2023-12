Il Napoli va a caccia dei tre punti contro il Cagliari: chi gioca e dove vederla in tv

Il Napoli ospita il Cagliari allo stadio Maradona - sabato 16 dicembre alle ore 18.00 - nella sfida valida per il 16° turno di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Serve solo la vittoria alla squadra di Walter Mazzarri, reduce da due sconfitte consecutive contro Juventus e Inter, ma qualificate agli ottavi di Champions dopo la vittoria convincente contro il Braga. Al Maradona arriva il Cagliari di Claudio Ranieri, che senza avere nulla da perdere, proverà lo sgambetto alla sua ex squadra.

Nei 36 precedenti in casa in Serie A, il Napoli conduce nelle statistiche con 21 vittorie, 10 pareggi e 5 affermazioni dei rossoblù. L'ultimo precedente del settembre 2021 ha visto la vittoria degli azzurri (2-0 gol di Osimhen e Insigne). L'ultimo colpo degli isolani è del 2019 (0-1 con gol vittoria di Nandez).

Il momento delle squadre

Il Napoli al momento è al sesto posto in classifica con 24 punti, coinvolto nella bagarre della zona Champions. Fino a questo momento la cura Mazzarri ha fruttato tre punti in tre partite, un trend da invertire assolutamente per tornare delle zone alte della classifica. Ma è il rendimento interno a preoccupare, visto che in sette partite gli azzurri hanno collezionato solo sette punti (grazie a due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte).

Il Cagliari è reduce dalla vittoria all'ultimo respiro contro il Sassuolo, l'ennesima arrivata grazie a Leonardo Pavoletti, sempre più l'uomo dei gol decisivi. I sardi al momento occupano il 16° posto in classifica con 13 punti. Il rendimento esterno è per ora molto deficitario con soli due punti raccolti in sette trasferte. Un fattore che fa partire i rossoblù nettamente sfavoriti nella sfida di oggi.

Le ultime dai campi

Nei partenopei recuperati Østigard (dopo una lieve sindrome influenzale) e Juan Jesus (sostituito in Champions per un leggero affaticamento). Il brasiliano in pole per una maglia da titolare al centro della difesa. Dirottato a sinistra Natan, ancora fuori Mario Rui. In regia Lobotka con Anguissa, indisponibile dell'ultima ora Zielinski (infiammazione al ginocchio). Fuori anche Elmas per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. In attacco Osimhen sostenuto dalle ali Politano e Kvaratskhelia.

Nella formazione sarda è in dubbio Lapadula dopo l'intervenuto per la riduzione alle ossa nasali al quale l'attaccante è stato sottoposto martedì. In preallarme Petagna per far coppia con Luvumbo (favorito su Oristanio). Trequartista sarà Viola, panchina per Mancosu. In mezzo al campo ritroverà posto Makoumbou al rientro dalla squalifica. In difesa cerca conferma Zappa a svantaggio di Hatzidiakos. In porta Scuffet.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

Ballottaggi: Juan Jesus 55% - Østigard 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui, Olivera, Elmas

CAGLIARI (4-3-1-2) - Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri

Ballottaggi: Luvumbo 60% - Oristanio 40%, Lapadula 55% - Petagna 45%, Zappa 60% -Hatzidiakos 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rog, Shomudorov

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TimVision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. La telecronaca di Napoli-Cagliari su DAZN sarò curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.