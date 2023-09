Il Napoli cade a sorpresa al Maradona: finisce 2-1 per la Lazio

Il Napoli perde (1-2) contro la Lazio al Maradona nella sfida valida per la 3ª giornata di Serie A. Il risultato che non ti aspetti la squadra di Sarri ritrova lo smalto della passata stagione, dopo due sconfitte consecutive in campionato. Gli azzurri giocano un primo tempo ad alti ritmi con buone trame di gioco ma crollano nella sorpresa, mostrando una fragilità difensiva insolita per i campioni d'Italia.

Eppure l'inizio partita è tutto degli azzurri che mettono alle corde la squadra di Sarri senza trovare il vantaggio in un paio di occasioni con Khvicha Kvaratskhelia. Alla mezz'ora la Lazio trova il vantaggio alla prima occazione con un geniale colpo di tacco di Luis Alberto. La reazione dei padroni di casa è immediata con il pareggio che arriva da una conclusione di Zielinski, deviata in maniera decisiva da Romagnoli.

Nella ripresa la Lazio trova il vantaggio con un bel diagonale del giapponese Daichi Kamada. Non manca materiale da Var con due gol annullati prima a Zaccagni e poi al nuovo arrivato Guendouzi (ottimo il suo impatto), entrambi per fuorigioco. Aumenta il nervosismo dei biancocelesti per le due reti annullati. Gli azzurri provano a recuperare ma l'azione offensiva è troppo confusionaria. La Lazio si difende con ordine e riesce ad allentare la pressione avversaria con efficacia portando a casa l'intera posta in palio.

Con questa vittoria Immobile e compagni smuovono la classifica, portandosi a 3 punti. Il Napoli resta a 6 punti e non raggiunge il Milan a punteggio pieno a 9 lunghezze. Dopo la pausa gli azzurri vanno in trasferta a Marassi contro il Genoa, la Lazio farà visita alla Juventus.

La partita

Garcia sceglie il solito 4-3-3. In difesa confermati i centrali Rrahamni e Juan Jesus, i terzini sono Di Lorenzo e Olivera, a difendere Meret. A centrocampo in regia Lobotka, ai suoi fianchi Anguissa e Zielinski. Tridente offensivo formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Sarri risponde con un modulo speculare. In porta Provedel, coppia centrale Casale e Romagnoli. Gli esterni sono Marusic e Hysaj e non Lazzari. A centrocampo spazio ancora a Kamada insieme a Cataldi e Luis Alberto. Al centro dell'attacco Immobile, ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni.

Primo tempo

Parte bene il Napoli con Kvaratskhelia attivissimo sulla sinistra. Il georgiano costruisce una grande occasione con la conclusione deviata che esce di poco sul fondo. Gli azzurri sono padroni del campo, soffre la squadra di Sarri. Al 14' Napoli ancora pericoloso. Sul calcio d'angolo Osimhen stacca di testa girando, va fuori di un soffio. Al 21' sfiora il gol Kvaratskhelia con una sassata dal limite dell'area. Grande risposta di Provedel. In due minuti succede di tutto. Al 30' Felipe Anderson scappa sulla destra e trova il pertugio giusto per Luis Alberto. Il Mago si inventa un colpo di tacco geniale che inganna Meret. La reazione degli azzurri è furiosa. Zielinsi calcia dal limite e trova la deviazione decisiva di Romagnoli: è subito 1-1. I ritmi sono altissimi. Al 43' Lobotka ruba un pallone e si invola in area ma non riesce a servire Osimhen. Finisce 1-1 un primo tempo dai grandi ritmi.

Secondo tempo

Si parte subito forte. Al 46' Zielinski calcia con il destro al volo, Provedel respinge non senza problemi. Al 52' Felipe Anderson accelera e serve Luis Alberto. Velo dello spagnolo per l'accorrente Kamada che stoppa e calcia in diagonale beffando Meret. Il Napoli accusa il colpo e cerca di riorganizzarsi mentre i biancocelesti provano a pungere in contropiede. Comincia la girandola dei cambi. Esce Kamada, dentro Guendouzi. Fuori Oliveira, dentro Mario Rui. Lascia il campo Kvaratskhelia, dentro Raspadori. Al 68' Guendouzi serve in profondità Zaccagni che si invola verso la porta e batte Meret. La rete viene annullata per fuorigioco grazie all'intervento del Var. Al 71' è Guendouzi a trovare il terzo gol ma ci pensa ancora il Var ad annullare il tris laziale, per un fuorigioco ad inizio azione di Zaccagni. Ultimi assalti del Napoli, la squadra di Garcia si getta in avanti mentre la Lazio è rintanata nella propria metà campo. Al 96' mischia in area laziale, Juan Jesus serve Lindstrom indietro ma il suo destro è solo potente volando sopra la traversa. Fischia l'arbitro Colombo, è festa Lazio al Maradona.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (66' Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (84' Simeone); Politano (75' Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Russo. Allenatore: Rudi Garcia

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (81' Pellegrini); Kamada (65' Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (80' Pedro), Immobile (90+4' Castellanos), Zaccagni (90+3' Isaksen). A disposizione: Sepe, Mardas,, Patric, Vecino,Basic, Lazzari, Gila, Rovella. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Luis Alberto (L) 30', Zielinski (N) 32'. Kamada (L) 52'

Ammoniti: Zaccagni (L), Luis Alberto (L)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)