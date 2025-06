Napoli, Conte chiede due giocatori del Liverpool a De Laurentiis

Ansa

Ascolta ora 00:00 00:00

NAPOLI - Conte chiede Chiesa e Darwin Nunez

Dopo aver accolto un fuoriclasse come Kevin De Bruyne, il Napoli di Conte prosegue la sua campagna di rafforzamento. Il tecnico ha indicato espressamente ad Aurelio De Laurentiis i prossimi due obiettivi di mercato, per andare ad alzare l'asticella anche in attacco. Si tratta di Federico Chiesa - che dopo la disastrosa stagione al Liverpool smania per rimettersi in gioco in Italia - e della punta uruguagia Darwin Nunez, un campionato svolto da subentrante agli ordini di Arne Slot. Per l'ala italiana si potrebbe lavorare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre per il centravanti si parte da una base di 45 milioni.

MILAN - Zinchenko può essere il post Theo Hernandez

Con Theo che si avvicina a passi sempre più spediti verso l'Atletico Madrid, il Milan lavora forte sul nome del possibile sostituto. Tra i papabili prende forza la candidatura di Oleksandr Zinchenko, duttile nazionale ucraino in forza all'Arsenal. Mancino raffinato, in carriera ha giocato sia in fascia che in mezzo al campo, grazie a capacità tecniche e ad una visione di gioco oltre la media. Per strapparlo ai Gunners servono almeno 20 milioni di euro.

INTER - Sprint per Leoni

Su di lui ci sono gli occhi di mezza Serie A, per cui Giuseppe Marotta ha deciso che è arrivato il momento di accelerare. Tutti vogliono Giovanni Leoni, ma soltanto una la spunterà alla fine di questo mercato, prelevandolo dal Parma. Ieri l'Inter ha compiuto un netto passo avanti presentando ai ducali un'offerta che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il dopo Acerbi potrebbe davvero essere lui.

CREMONESE - Forcing per avere De Rossi in panchina

La neopromossa Cremonese guarda con grande attenzione al profilo di Daniele De Rossi per la prossima stagione. Il club grigiorosso starebbe infatti meditando di salutare il tecnico della risalita in Serie A, Giovanni Stroppa, per affidarsi all'ex allenatore della Roma. Una suggestione che intriga i tifosi e che potrà trovare sviluppi nei prossimi giorni.

UDINESE - Il Leeds spinge per avere Bijol

Dopo essere tornato prontamente in Premier League il Leeds vuole allestire una squadra competitiva.

Per questo il club inglese spinge con l'Udinese, con l'obiettivo di portare a casa il difensore centrale. L'offerta che è stata presentata alla famiglia Pozzo si avvicina molto alla cifra richiesta per lasciarlo partire: 20 milioni di euro.