Teschi sulla maglia del Napoli. Il perché di questo cambiamento

Non è una novità che il Napoli Calcio abbia una maglia per ogni mese dell'anno come accaduto la scorsa stagione quando ne ha presentate ben dodici. Nelle ultime ore ecco spuntare quella celebrativa per l'imminente festa di Halloween, ormai molto celebrata anche in Italia: la "Special Edition" come è scritto sullo store (al costo di 150 euro) " presenta la grafica Skulls Allover " e " i teschi sono i veri protagonisti! ". In questo caso, però, l'allusione non è soltanto per la festa del 31 ottobre ma è ben più profondo.

Qual è il significato

In questo caso la maglia si ispira a un luogo sacro per i napoletani e per la loro tradizione: il riferimento è al Cimitero delle Fontanelle il cui video sta diventando virale su X, l'ex social Twitter: spaventato, il custode del cimitero si accorge dai uno dei monitor di servizio che appare, improvvisamente, una misteriosa sagoma incappucciata come si trattasse di un fantasma. A quel punto afferra una torcia per recarsi nell'area inquadrata dal monitor: le telecamere fanno vedere teschi dappertutto fino a quando il custone non vede un'ombra, chiara e nitida, sul muro. Con gli occhi sgranati e incredulo rimane immobile, la torcia gli cade ed ecco che al sacro si mischia il profano: appare il calciatore Jens Cajuste, acquistato dal Reims nell'agosto scorso, con la nuova maglia celebrativa.

Skulls of Naples.



Another chapter of the New 3ra is now available.



Presenting the special edition Halloween game, which is on sale now on the SSC Napoli webstore and eBay marketplace:

: https://t.co/XmWZkZAf3t

: https://t.co/7L8Zx5DXNy pic.twitter.com/EqM9mOZxva — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 5, 2023



Il custode cade a terra, sviene, e alla fine del filmato Cajuste appare con occhi eccezionalmente blu, come fosse un alieno più che un fantasma. In ogni caso, il Napoli ha voluto rendere omaggio al suo antico sacrario che si trova nella Sanità, uno dei quartieri più ricchi di storia e tradizione del capoluogo. Qui si svolgeva il rito delle "anime pezzentelle", cioé l'adozione e la cura da parte degli abitanti di Napoli di un determinato cranio di un'anima abbandonata (chiamata capuzzella) in cambio di protezione. " La stampa è in digitale su materiale tecnico traspirante sia sul corpo che su manica raglan. I dettagli piping sono nel colore azzurro Napoli. I loghi in transfer a rilievo argento arricchiscono il prodotto rendendolo unico e prezioso ", scrive il club in una nota.

Le parole del sindaco

" Il cimitero delle Fontanelle è un bene del Comune di Napoli, lo abbiamo messo a disposizione perché ci fa piacere che un simbolo della città sia sulla maglia della squadra ", ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Radio Crc parlando della nuova maglia da gara ideata per Halloween e ispirata allo storico cimitero delle Fontanelle. Il sindaco ha ricordato che il cimitero, chiuso in questo periodo, è oggetto di lavori di recupero e la riapertura al pubblico dovrebbe avvenire dopo le festività natalizie.