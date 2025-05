Napoli e lo scudetto: ecco quanto ha guadagnato De Laurentiis

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la sbornia dei festeggiamenti per lo scudetto che non sono ancora finiti visto che lunedì 26 il Napoli farà il giro per la città del Vesuvio con il bus scoperto e martedì sarà ricevuto da Papa Leone XIV, è anche tempo di bilanci economici: la vittoria del campionato ha portato con sé un bel gruzzoletto nelle casse societarie e quindi del presidente Aurelio De Laurentiis.

Quanto vale lo scudetto

Nel dettaglio, il primo posto nel campionato di serie A ha fruttato alla società partenopea più o meno 20 milioni di euro, un montepremi che per la Lega Serie A ha dei criteri ben definiti. La metà di questo montepremi viene distribuito tra le 20 squadre del massimo campionato italiano seguendo alcuni parametri tra cui i risultati sportivi, la posizione finale in classifica ma anche quanto accaduto nelle passate stagioni e con gli ultimi cinque piazzamenti. Una percentuale piccola ma significativa tiene conto anche della storia calcistica del club.

Gli altri criteri

Di questa importante "fetta di torta" vanno inseriti anche altri parametri tra cui il numero di tifosi allo stadio ma anche gli ascolti tv: Il Messaggero ricorda che tra le percentuali più elevate (fino al 22%) c'è anche il radicamento sociale e in questo, sicuramente, Napoli è avvantaggiata perché ha tifosi sparsi non soltanto in Italia ma in giro per il mondo. Non si devono scoraggiare, però, le altre squadre di alta classifica: l'Inter, seconda per un punto, ha incassato dalla Serie A circa 16 milioni di euro, l'Atalanta terza 14 milioni. Chi si aggiudicherà la volata per il quarto posto che significa Champions League guadagnerà circa 11 milioni.

Uefa e Supercoppa Italiana

Ma le prime quattro classificate del nostro campionato dovranno spartirsi altri milioni che vengono distribuiti dall'Uefa e pari a circa 43 milioni (da dividere): oltre alla partecipazione alla Champions contano i risultati ottenuti in stagione e il cosiddetto "pilastro value" ovvero una componente dei ricavi distribuiti ai club, che sostituisce i precedenti "market pool" e "coefficiente".

Non dimentichiamo che il Napoli parteciperà anche allache porta nelle casse societarie un altro bel gruzzoletto: 1,6 milioni di euro per le semifinaliste (il Napoli c'è di diritto), 5 milioni per le due finaliste e 8 milioni per chi vincerà il trofeo. Facendo i calcoli finali, dunque, De Laurentiis ha circa 64 milioni di motivi per sorridere.