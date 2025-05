90 minuti per lo scudetto: Inter in vantaggio, Napoli ancora pari - DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

La grande serata è arrivata: Napoli e Inter si giocano lo scudetto negli ultimi 90 minuti del campionato di Serie A 2024-2025 che darà il verdetto definitivo (a meno di un arrivo a pari punti che significherebbe spareggio). A Napoli l'attesa è febbrile con decine di migialia di tifosi in piazza e il San Paolo stracolmo, a Como i nerazzurri proveranno a conquistare i tre punti e sperare che il Cagliari riesca a strappare almeno un punto.

Le gare in diretta

Sui dui campi le gare sono iniziate, in contemporanea, alle ore 20.50: il Napoli attacca a testa bassa sin dai primimissimi minuti guadagnando due calci d'angolo, Raspadori vicino al gol con un tiro a fil di palo. A Como, l'Inter vicina al gol al 4' con Darmian, Perrone. salva tutto. Clamorosa occasione gol per il Napoli al 10' con la parata di Sherri su Gilmour, Politano poi spedisce la palla sopra la traversa. Due minuti dopo il portiere del Cagliari nega il gol a Lukaku e al 15' lo stesso accade con Rrahmani. La prima gara che si sblocca è a Como con l'Inter in gol al 20' con De Vrij.

Le formazioni ufficiali

Il Napoli schiera il 4-4-2: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte. Il Cagliari risponde con un 3-4-2-1: Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Deiola, Viola; Piccoli. All. Nicola.

A Como, l'Inter schiera il 3-4-2-1: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani,

Dimarco; Zalewski, Correa; Taremi. All. Inzaghi. La formazione allenata da Fabregas, invece, si schiera con un 4-3-3: Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Douvikas, Strefezza.