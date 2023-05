Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli Campione d'Italia ospita la Fiorentina allo stadio Maradona, domenica 7 maggio. il calcio d'inizio è fissato alle ore 18.00 con diretta in esclusiva su DAZN.

Ci sarà una grande festa a Fuorigrotta per la squadra di Luciano Spalletti, protagonista di una cavalcata incredibile culminata con la conquista del terzo scudetto della storia del club. Adesso Osimhen e compagni vogliono festeggiare il tricolore davanti ai propri tifosi e si preannuncia così una sfida ricca di gol e spettacolo. La partita d'andata, disputata il 28 agosto, terminò senza reti. Negli ultimi due confronti al Maradona, sempre nella scorsa stagione, i viola hanno sempre fatto bottino pieno (2-5 in Coppa Italia e 2-3 in campionato).

Uno stadio da Campioni, ha bisogno di un tifo da Campioni!



Gli azzurri ti aspettano col tricolore per festeggiare insieme dopo la partita!



Compra il biglietto per Napoli Fiorentina e goditi lo spettacolo dei campioni: https://t.co/QQ6BGHrJGv



#Napul3… pic.twitter.com/aabVA7U2Xa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 6, 2023

Il momento delle squadre

Con il pareggio contro l'Udinese, gli azzurri hanno conquistato uno storico scudetto, mandando in visibilio la tifoseria azzurra. In città l'entusiasmo è incontenibile in città e le parole del presidente Aurelio De Laurentiis sono state chiarissime, c'è tutta l'intenzione di confermare i pezzi pregiati e aprire un ciclo vincente. Prima di programmare la prossima stagione restano però ancora cinque partite da giocare: gli uomini di Spalletti proveranno a vincerle tutte per chiudere in bellezza una stagione da incorniciare.

Dal canto suo la Fiorentina vive un periodo di entusiasmo. Jovic e compagni giocano senza pressioni, motivo per cui ci si aspetta una squadra che giocherà a viso aperto al Maradona. Grazie ad una grande rimonta i toscani hanno fatto un bel filotto e adesso sono all'ottavo posto con 46 punti. I risultati migliori sono arrivati in Coppa Italia, dove affronterà l'Inter in finale il prossimo 24 maggio, e in Conference League, dove è attesa dal doppio confronto contro il Basilea, l'andata è in programma giovedì prossimo.

Le ultime dai campi

In casa azzurra torna convocabile Politano, ristabilito dall'infortunio alla caviglia, mentre è ancora ai box Mario Rui. Spalletti potrebbe rilanciare Zielinski in mediana (a fianco di Anguissa e Lobotka) e Lozano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa ci sarà Olivera sulla sinistra e Di Lorenzo a destra, al centro cerca posto Juan Jesus a discapito di Rrahmani per affiancare Kim. In porta Meret.

Nei viola Italiano continuerà ad alternare gli uomini in campo, con un occhio alla semifinale di Conference League. Squalificato Martinez Quarta, dentro Milenkovic al centro della difesa mentre i terzini Dodò e Biraghi sono a rischio turnover. In mediana dovrebbe rivedersi Amrabat, possibile panchina invece per Bonaventura. Rischia di restare fuori anche Gonzalez, nel caso Ikonè e Saponara esterni offensivi dietro la punta Jovic. Non convocato Cabral, che venerdì ha interrotto precauzionalmente l'allenamento.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Idasiak, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Zedadka, Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: Rrahmani 60% - Juan Jesus 40%, Zielinski 60% - Ndombelé 40%, Lozano 60% -Elmas 40%

Squalificati: -

Diffidati: Kim, Osimhen

Indisponibili: Mario Rui

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; N.Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic. A disposizione: Cerofolini, Venuti, Terzic, Igor, Duncan, Castrovilli, Bianco, Barak, Saponara, Brekalo, Kouame, Ikoné. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: N.Gonzalez 55% - Ikoné 45%, Barak 60% - Bonaventura 40%, Biraghi 60% - Terzic 40%, Dodò 60% - Venuti 40%

Squalificati: Martinez Quarta

Diffidati: Barak, Bonaventura, Ikoné

Indisponibili: Sirigu, Cabral

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia)

Dove vedere la partita

La parttia sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, domenica 7 maggio alle ore 18.00. Per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia e Marco Parolo.