Napoli-Frosinone: per gli azzurri si allontana la zona Champions

Continua il campionato altalenante del Napoli. Gli azzurri hanno pareggiato al Maradona per 2-2 contro un Frosinone che non si è mai arreso.

I padroni di casa partono fortissimi e al 17’ passano in vantaggio con una grande giocata di Politano. Gli azzurri controllano bene il gioco, si fanno vedere in avanti e rischiano nulla in difesa. Almeno fino al 29’. Gli ospiti in una rara spinta offensiva riescono ad ottenere un calcio di rigore, poi fallito da Soulé. Nella ripresa immediato pareggio del Frosinone. Il Napoli prova a reagire. Gli azzurri trovano il vantaggio con un gol Osimhen. Ma il Frosinone non demorde e riacciuffa il pareggio con un altro grande gol di Cheddira.

Con questo pareggio il Napoli resta lontano dalla zona Champions. Il distacco degli azzurri dal Bologna è sempre di 10 punti. Il Frosinone, in attesa delle altre partite, raggiunge il Verona a quota 27 punti.

Primo tempo

Al 4' in un contrasto con Turati, Osimhen si procura un taglio alla mano. L’attaccante azzurro è medicato dallo staff del Napoli. La punta dopo 3 minuti rientra sul terreno di gioco con una fasciatura alla mano destra. La prima occasione della partita arriva al 10’. Kvaratskhelia si accentra e calcia di destro: il pallone, però, finisce lontano dalla porta di Turati. Il Napoli controlla il gioco e spinge forte. Cinque minuti dopo girata alta di Ostigard da pochi passi.

Il gol è nell’aria. Al 17’ Politano converge dalla destra, si sposta il pallone sul sinistro ed effettua una conclusione a giro: l’estremo difensore del Frosinone non può nulla. Passano solo 3 minuti e Osimhen scappa indisturbato verso Turati: l’attaccante azzurro calcia di poco fuori. Al 24’ Kvaratskhelia ci riprova: la sfera è bloccata con sicurezza dal numero 1 del Frosinone. Il dominio territoriale del Napoli è netto ma viene interrotto da un calcio di rigore fischiato agli ospiti per un fallo di Rrahmani su Cheddira. È il 30’: sul dischetto va Soulé che sbaglia. Meret riesce a parare a terra, bloccando addirittura la sfera.

Al 35' protagonista ancora Meret che sul destro dalla distanza di Cheddira sventa il pericolo. Poi i ritmi della gara, forse anche complice il caldo, si fanno via via più bassi.

Secondo tempo

Il Napoli prova a chiudere la gara. Al 46' Osimhen servito alla perfezione da Anguissa, prova un tocco sotto: tiro deviato da Turati. Un minuto dopo ci prova Di Lorenzo di testa. L’estremo difensore ospite respinge. Subito dopo ecco la sorpresa: il Frosinone agguanta il pareggio con Cheddira che sfrutta un errore di Meret in impostazione: il passaggio del portire viene sporcato da Soulé e diventa un assist per la punta che di destro non sbaglia. Una mazzata per il Napoli che, però, riprende subito ad attaccare andando vicino al gol con un destro di Kvaratskhelia. Per il georgiano solo esterno della rete.

L’azzurro ci riprova due minuti dopo ma Turati sventa. Al 63’ in Napoli di nuovo in vantaggio grazie a un gol di Osimhen. La rete nasce sugli sviluppi di un angolo. Brescianini allontana la palla che arirva sui piedi di Kvaratskhelia che conclude al volo. Il destro diventa un assist per Osimhen che trova la deviazione vincente sotto porta. Il vantaggio azzurro dura poco. Perché un combattivo Frosinone riagguanta subito il pareggio. In rete ancora Cheddira che segna con un gran colpo di testa. Gli ospiti ci credono e sfiorano il vantaggio all’83’: Meret di piede respinge il tocco sotto porta di Seck.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa (85’ Simeone), Lobotka, Zielinski (77’ Cajuste); Politano (77’ Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea (95’ Lusuardi), Barrenechea, Mazzitelli (95’ Gelli), Valeri; Soulé (78’ Seck), Brescianini (78’ Reinier); Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 17’ Politano (Nap), 50’ Cheddira (Fro), 63’ Osimhen (Nap), 73’ Cheddira (Fro)

Ammoniti: Rrahmani (Nap), Mario Rui (Nap), Okoli (Fro)

Espulsi: Mario Rui (Nap)

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna