Serie A, l'Inter a un punto dal Napoli: volata scudetto infuocata, occhi su Parma e Bergamo

Champagne alla Pinetina di Appiano Gentile. Non soltanto per la notte di Champions ma per le ultime notizie da Napoli. L’Inter va a 1 punto dalla capolista, la vittoria di Torino costringe il gruppo Conte a bruciare energie fisiche e nervose contro il Genoa disciplinato, pratico e cinico, il pareggio è panna acida per il Napoli e smentisce chi tira sempre in ballo il calendario, la cronaca dimostra puntualmente il contrario, le ultime due partite possono dare risposte impreviste ed imprevedibili, soprattutto la prossima trasferta di Parma, ricordando il clamoroso finale della partita di andata, potrebbe essere una trappola per Conte che sta chiedendo il massimo dai suoi, stremati ad ogni fine gara. Un punto soltanto di differenza tra le due assolute attrici di questo campionato strambo con l’Inter al di sotto del patrimonio dello scorso scudetto ma finalista di champions e il Napoli oltre ogni previsione ma ora sul punto di tremare.

È ugualmente aperta la questione Champions, Atalanta-Roma deciderà il futuro delle due e, insieme anche della Juventus. Tutto dipenderà dal risultato di Bergamo, la vittoria atalantina garantirà l’accesso alla champions e in contemporanea spingerà la Juventus verso un traguardo che sembra ancora incerto ma che potrebbe diventare drammatico se a vincere sarà la Roma.

Il campionato, dunque, offre tensione e interesse su più zone, compresa quella della salvezza dove il Lecce è nei guai più dell’Empoli. Occhio agli arbitraggi che possono decidere la qualunque. Mi auguro che la lega di serie A provveda alla contemporaneità di tutte le partite, viva il calcio minuto per minuto.