Il Napoli non sa più vincere, al Dall’Ara è 0-0 contro il Bologna

I campioni d’Italia pareggiano la seconda partita consecutiva, Rudi Garcia sostituisce sia Osimhen che Kvaratskhelia che non la prendono benissimo. Il nigeriano colpisce un legno e sbaglia un rigore ed esce fra i fischi. Evidente il problema di gestione dei suoi uomini migliori da parte del tecnico francese del Napoli.

Le scelte dei due allenatori

Bologna che arriva alla quinta in campionato con cinque punti, figli di una vittoria (Cagliari), due pareggi (Verona e Juventus) e una sconfitta (Milan). Thiago Motta può scegliere il miglior undici a sua disposizione grazie alla disponibilità di tutti gli effettivi, ad eccezione di Soumaoro infortunato. Skorupski in porta, linea difensiva a quattro con Posch e Krisstiansen sulle fasce e Lucumì e Beukema al centro. Freuler e Aebischer in mediana, alle spalle dell’unica punta Zirkzee ci sono Ndoye, Ferguson e Karlsson.

Napoli che dopo un ottimo avvio – vittorie con Frosinone e Sassuolo – ha subito una doppia battura d’arresto – sconfitta con la Lazio e pareggio contro il Genoa – prima della vittoria alla prima di Champions League contro il Braga. Rudi Garcia propone il solito 4-3-3 con Meret in porta, capitan Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Natan e Ostigard al centro. Lobotka in mezzo al campo con Zielinski e Anguissa ai suoi lati; tridente offensivo composto da Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen. Panchina numero cento in Serie A per l’allenatore di Nemours.

Primo tempo

La prima occasione arriva dopo 5’ ed è per gli ospiti. Palla con il contagiri da parte di Raspadori per Osimhen che anticipa Skorupski con un tocco che si va a stampare sul palo, sul rimpallo arriva rapidissimo Kvaratskhelia che però non trova lo specchio. Brivido per il Bologna con il Napoli vicinissimo al vantaggio.

Cinque minuti più tardi dopo una lunga e paziente manovra dei partenopei, Kvaratskhelia accorsia verso Zielinski e serve al centro una bellissima palla sulla quale svetta il solito Osimhen che però non trova lo specchio. Ancora una volta Napoli pericoloso.

Partita bloccata a centrocampo quando siamo alla metà del primo tempo, le squadre sono molto corte. Napoli che sfrutta le indecisioni di Beukema, con Osimhen e Kvaratskhelia sempre in agguato. Padroni di casa che giocano molto sul lato destro, cercando di mettere in difficoltà Olivera già ammonito. Bologna che però non riesce a concludere verso la porta avversaria.

Al 46’ per la prima volta il Napoli parte in contropiede trovando spazio con Osimhen che si porta dietro due uomini, attende e fa girare con la sfera che finisce a Raspadori che dopo un rapido controllo fa partire una conclusione violentissima che si abbassa velocemente e va a sfiorare la traversa.

Si chiude, dopo due minuti di recupero, la prima frazione. Partita bloccata in cui è il Napoli a comandare il gioco (57% di possesso palla) ma con pochissimi spazi lasciati liberi dai padroni di casa. Bologna stretto e corto, che rende impossibile il solito giro-palla del Napoli. Partenopei vicini al vantaggio con il palo di Osimhen e sempre pericolosi quando Kvaratskhelia ha la palla tra i piedi. Bologna che non riesce a concludere verso lo specchio, facendo bene in fase difensiva e di gestione ma non riuscendo a concretizzare nessuna offensiva in area di rigore avversaria.

Secondo tempo

Le due squadre rientrano in campo con Mario Rui che prende il posto di Olivera. In avvio di ripresa due allunghi, uno per parte, senza alcun rischio per le due difese.

Quando siamo all’ora di gioco la gara ha assunto una caratterizzazione agonistica, con Ayroldi impegnato in tutte le fasi di questi primi quindici minuti della ripresa con ben tre cartellini sventolati.

Al 63’ ottima combinazione tra Zirkzee e Ferguson, con l’attaccante felsineo che elude la marcatura di Ostigard e fa sponda di tacco proprio per lo scozzese che al momento dell’impatto con il pallone trova – purtroppo per lui – un provvidenziale Lobotka che ripiega e impedisce la botta a colpo sicuro.

Rigore per il Napoli al 70’. Zielisnki serve Kvaratskhelia che mette dentro un invitante suggerimento, Calafiori tenta di coprire la linea di passaggio ad Osimhen ma la tocca con la mano sinistra, per il direttore di gara è massima punizione. Sul dischetto va proprio il nigeriano che spedisce la palla a lato della porta e non sfrutta una ghiottissima occasione.

Un minuto più tardi Zirkzee ci prova ma trova il muro di Meret. Spunto di voglia e tecnica da parte del giovane olandese che con un tunnel manda al bar Ostigard e calcia violentemente sul primo palo ma il portiere della squadra campione d’Italia devia prontamente in angolo.

Doppio tentativo di Politano a 5 minuti dall’assegnazione del recupero. Prima su una punizione l’esterno colpisce in pieno la barriera, sulla ribattuta altra conclusione dopo un rapido controllo ma la sfera finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Skorupski. Napoli che dopo il rigore sbagliato ha problemi nel trovare spazi, in un “Dall’Ara” che è una bolgia.

Ad un minuto dal triplice fischio vibranti le proteste dei padroni di casa per un fallo di mano di Anguissa. Ecco cosa è successo: Orsolini calcia una punizione, dopo una serie di batti e ribatti una conclusione viene toccata con il braccio da Anguissa ma Ayroldi segnala il fuorigioco di Orsolini e non assegna il penalty.

Dopo oltre sei minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Napoli non vince per la terza volta consecutiva in campionato. Faranno molto discutere le scelte di Garcia nel finale. Per il Bologna un ottimo punto per proseguire la stagione ma Thiago Motta deve mettere mano alla poca pericolosità dei suoi uomini offensivi.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (10’ De Silvestri), Beukema, Lucumi (65’ Calafiori), Kristiansen; Aebisher, Freuler (82’ El Azzouzi); Ndoye (65’ Saelemaekers), Ferguson, Karlsson (82’ Orsolini); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (46’ Mario Rui); Anguissa, Lobotka (86’ Cajuste), Zielinski; Raspadori (67’ Politano), Osimhen (86’ Simeone), Kvaratskhelia (76’ Elmas). Allenatore: Rudi Garcia

Ammoniti: Olivera (N), Aebischer (B), Lobotka (N), Kvaratskhelia (N), Ndoye (B) Skorupski (B), Freuler (B), Politano (N), Mario Rui (N)

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta