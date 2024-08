Il Napoli rialza la testa: Di Lorenzo, Kvara e Simeone piegano il Bologna 3-0

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli reagisce e, dopo la pesante sconfitta contro l'Hellas Verona all'esordio della Serie A 2024-25, incassa i 3 punti grazie alla vittoria per 3-0 sul Bologna. Allo scadere di un primo tempo equilibrato ci pensa Giovanni Di Lorenzo a firmare la rete dell'1-0, mentre poco prima il colpo di testa di Khvicha Kvaratskhelia si era stampato sul palo. Nella seconda frazione di gioco i rossoblu hanno un approccio più offensivo e mettono sotto pressione gli azzurri di casa che però, nonostante il momento critico, riescono a raddoppiare grazie al mancino fatto partire dal georgiano. Nel finale Giovanni Simeone mette il sigillo sulla gara. Vittoria importante per i partenopei, che rialzano la testa e respingono l'incubo di una seconda sconfitta consecutiva.

Di Lorenzo la sblocca allo scadere del primo tempo

Il Napoli parte subito forte e dopo pochi secondi spaventa gli avversari: Raspadori riceve al limite dell'area e calcia, ma la palla finisce fuori di poco. Passano appena 4 minuti ed è di nuovo lo stesso giocatore a minacciare il Bologna: al termine di un inserimento cerca la fortuna ma la conclusione è troppo debole e non ci sono problemi per Skorupski. Al 17' gli azzurri si riaffacciano in avanti: Kvaratskhelia tira da fuori ma il suo tentativo viene respinto.

Nella seconda metà del primo tempo i partenopei ottengono una nuova possibilità, senza però riuscire a sfruttarla: il portiere rossoblu si fa trovare pronto sul tiro di Politano che aveva raccolto una palla in scarico. Al 28' il Bologna prova a insidiare i padroni di casa: Lykogiannis si inserisce e la mette in mezzo, ma il suo cross viene deviato in angolo. Dopo pochi attimi i ragazzi di mister Italiano sfiorano il vantaggio: Ndoye serve in profondità Castro, che però calcia sull'uscita di Meret e spreca la palla del potenziale 0-1. Invece al 42' sono gli azzurri a mangiarsi le mani: Politano trova Kvaratskhelia, che con un colpo di testa scavalca Skorupski ma la palla termina sul palo. E al secondo minuto di recupero, proprio quando la prima frazione di gioco sembrava destinata a finire a reti bianche, ecco che Di Lorenzo la sblocca: il georgiano serve il compagno di squadra che, dopo l'inserimento, insacca la sfera che vale l'1-0.

Kvara raddoppia, Simeone firma il tris

Il Bologna torna in campo con una marcia in più e - dopo pochi minuti dalla ripresa - si rende pericoloso con un tentativo di Aebischer dal limite dell'area; la palla finisce di un soffio sopra la traversa. I rossoblu, dopo una lunga fase di possesso, perdono palla; il Napoli riparte in velocità, Politano al limite rientra sul sinistro e lascia partire la conclusione che però viene deviata in angolo. Al 63' la formazione di mister Conte va a un passo dal raddoppio: Politano controlla in area, sgancia la conclusione ma il tiro (strozzato) termina di un soffio alla sinistra di Skorupski.

Poi la fase di gioco vive un momento piuttosto confuso: i rossoblu provano ad alzare il ritmo, ma negli ultimi 20 metri peccano in lucidità. Al 68' Miranda, da poco entrato, ci prova dalla distanza ma Meret non si fa sorprendere. I partenopei finiscono sotto pressione a causa dell'atteggiamento offensivo degli ospiti, ma la retroguardia non commette sbavature e difende con ordine. Ma proprio nel momento critico il Napoli al 75' la mette di nuovo dentro grazie a uno scatenato Kvaratskhelia che, al termine di una percussione centrale, sgancia il sinistro dal limite dell'area; la palla, dopo una lieve deviazione, finisce in rete.

Gli uomini di Conte volano sulle ali dell'entusiasmo: il georgiano salta Posch con un tunnel e serve al limite Politano che calcia: palla intercettata da Beukema. Al minuto 81 i ragazzi di mister Italiano provano a rendersi pericolosi: Posch crossa in area, trova Fabbian che la spizza di testa ma la manda a lato. Nel finale c'è spazio anche per il tris: Neres va sul fondo e scarica la palla per Simeone; El Cholito non colpisce la sfera in maniera pulita ma riesce comunque a insaccarla in rete.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (77' Spinazzola), Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano (88' Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (84' Simeone). Allenatore: Antonio Conte

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posh, Erlic (19' Lucumí), Beukema, Lykogiannis (63' Miranda); Moro, Freuler, Aebisher (80' Fabbian); Orsolini (63' Odgaard), Ndoye (63' Karlsson), Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Marcatori: 47' Di Lorenzo (N), 75' Kvaratskhelia (N), 94' Simeone (N)

Ammoniti: 43' Mazzocchi (N), 49' Lucumí (B), 50' Posch (B), 56' Rrahmani (N)

Arbitro: Luca Pairetto (Torino)