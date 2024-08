Il Napoli affonda a Verona: battuto 3-0. Esordio amaro per Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

È iniziato nel peggiore dei modi il cammino in campionato del nuovo Napoli allenato da Antonio Conte. Gli azzurri, con una rosa ancora in via di definizione, sono stati sconfitti per 3-0 in casa del Verona guidato da Paolo Zanetti. Nei partenopei fuori causa Buongiorno per una distorsione alla caviglia. Per questo Conte ha arretrato Di Lorenzo con Mazzocchi in fascia. In avanti Politano e Kvaratskhelia dietro a Simeone che ha vinto il ballottaggio con Raspadori. Zanetti ha invece lanciato dal 1' in attacco Tengstedt.

Primo tempo

Tanta intensità nei primi minuti anche se non ci sono state grandi occasioni da gol. Un tiro debole di Kvaratskhelia dal limite è la prima conclusione della partita. Al 19' ci prova di sinistro Politano dal limite: la palla finisce sul fondo. Montipò era sulla traiettoria. Il Napoli prova a controllare il gioco attraverso una serie di passaggi ma il Verona si chiude bene. Al 33' prima vera occasione della partita. Di Lorenzo mette al centro un cross dalla trequarti di destra per Anguissa che ci va di testa: la sfera alta di poco sulla traversa. Lo stesso centrocampista azzurro due minuti dopo ci prova dalla lunghissima distanza. Frese mette in difficoltà Montipò con un retropassaggio: il portiere rimedia con un rinvio che però finisce sui piedi di Anguissa che, da 40 metri e con la porta vuota, ci prova: la palla finisce abbondantemente fuori.

Al 42' Lobotka riceve un cross e calcia dal limite di prima con il destro: sfera alta di poco. Ancora Napoli al 46’: Kvaratskhelia sfrutta in errore di Frese, si libera in area e tira. Splendido l’intervento di Tchatchoua che sventa il pericolo. Poi il georgiano sul finire del primo tempo è costretto ad uscire per un infortunio, forse un affaticamento. Al suo posto entra Raspadori.

Secondo tempo

Al 47' grande occasione per il Verona. Kastanos prova il mancino a giro dal limite dell’area di rigore cercando il secondo palo. La palla sfiora il palo. Ma qualcosa è cambiata nella formazione di casa. Al 50' Lazovic crossa alla perfezione dalla sinistra trovando Livramento al centro dell’area. La deviazione del centrocampista batte Meret. Verona in vantaggio.

Il Napoli accusa il colpo ma nel giro di pochi minuti sfiora il pareggio. Anguissa riceve dalla destra e calcia di destro dal limite: la traversa salva i padroni di casa. Un brivido. Poi gli scaligeri controllano bene la gara. Al 75’ il neo entrato Mosquera raddoppia. Duda vince un contrasto a centrocampo e lancia in porta l'attaccante colombiano che supera Meret. Sette minuti dopo ci prova ancora Mosquera. Questa volta l’estremo difensore azzurro devia in angolo. L'attaccante veronese è scatenato: al 94' riceve un prezioso suggerimento e a tu per tu con Meret supera il portiere partenopeo mandando con freddezza la palla in fondo alla rete.

Il tabellino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese (58’ Magnani); Duda, Serdar (21’ Belahyane); Livramento (73’ Harroui), Kastanos (58’ Suslov), Lazovic; Tengstedt (73’ Mosquera). Allenatore: Paolo Zanetti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus (79’ Ngonge); Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (51’ Olivera); Politano, Kvaratskhelia (45’+4 Raspadori); Simeone (79’ Cheddira). Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia

Marcatori: 50’ Livramento (Ver), 75’ Mosquera (Ver), 94' Mosquera (Ver)

Ammoniti: Coppola (Ver), Tchatchoua (Ver), Duda (Ver), Raspadori (Nap), Belahyane (Ver)