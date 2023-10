Serie A, il Napoli sfida la Fiorentina al Maradona: chi gioca e dove vederla in tv

Il Napoli ospita la Fiorentina allo stadio Maradona, nel posticipo serale di domenica 8 ottobre, valido per l'ottava giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso alle 20.45 in diretta e in esclusiva su Dazn.

Di sicuro non mancheranno spettacolo ed emozioni nella sfida tra azzurri e viola. Le due squadre appaiate a 14 punti sono entrambe reduci dai rispettivi impegni europei. La squadra di Garcia viene dalla sconfitta casalinga contro il Real Madrid per 3-2 mentre quella di Italiano non è andata oltre il 2-2 nel confronto al Franchi con gli ungheresi del Ferencvaros. L'ultimo precedente al Maradona risale allo scorso 7 maggio. Vinsero gli azzurri 1-0 grazie a un rigore di Victor Osimhen.

Il momento delle squadre

I campioni d'Italia sono in netto recupero dopo un inizio tribolato, condizionato da vari problemi interni. La sfida contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta ha lasciato buone indicazioni. Con 14 punti conquistati gli azzurri possono rilanciare le loro ambizioni di alta classifica e mantenere invariato il distacco di 4 punti con il Milan capolista. Nelle ultime due partite contro Udinese e Lecce, la squadra di Garcia ha segnato ben 8 gol con due prestazioni molto convincenti. L'impegno contro la Fiorentina rappresenta un test più probante, per capire se il Napoli dell'anno scorso è davvero tornato.

Al Maradona arriva la Fiorentina di Italiano, con 14 punti come gli azzurri. I viola stanno avendo un rendimento opposto a quello dello scorso anno (male in campionato e bene in coppa). In Serie A infatti hanno perso soltanto una partita, in trasferta con l'Inter e conquistato quattro vittorie e due pareggi. In Conference League invece due X contro due avversari abbordabili (Genk e Ferencvaros). In grande forma l'argentino Nico Gonzalez, sempre più decisivo in zona gol e come uomo assist. La pecca principale fino a questo momento riguarda il centravanti, i due nuovi acquisti Beltran e Nzola non hanno ancora convinto a pieno al centro dell'attacco.

Le ultime dai campi

Garcia rilancia Osimhen e Politano in attacco con Kvaratskhelia, che deve guardarsi dalla concorrenza di Elmas. In regia Lobotka coadiuvato da Anguissa e Zielinski, pronto a subentrare Cajuste. In difesa occasione per Mario Rui, al posto di Olivera. Chiamati agli straordinari Natan e Østigard, che sostituirà ancora Rrahmani, fuori dai convocati. Tra i pali Meret.

Sponda viola recuperato Biraghi, in ballottaggio con Parisi. In difesa ci sarà Milenkovic poi Ranieri insidia Martinez Quarta. In porta Terracciano, non convocato Christensen dopo il problema fisico di giovedì durante il riscaldamento in Conference League. In mediana Arthur con Mandragora, trequartista Bonaventura. Ali offensive Gonzalez e Brekalo, da centravanti agirà Nzola dal primo minuto.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

Ballottaggi: Mario Rui 60% - Olivera 40%, Anguissa 60% - Cajuste 40%, Kvaratskhelia 60% -Elmas 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Biraghi 60% - Parisi 40%, Martinez Quarta 55% - Ranieri 45%, Nzola 60% - Beltran 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodò, Mina

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in esclusiva e in diretta da Dazn domenica 8 ottobre alle ore 20.45 e sarà visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TimVision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati a Sky e Dazn, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 piattaforma Sky), attivabile pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.