Napoli, lo stadio Maradona è stato messo in vendita

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (ex San Paolo) è ufficialmente in vendita. L’imponente immobile, simbolo della calda città del Mezzogiorno, è stato posto in vendita dal Comune partenopeo ed affidato ad una nuova società partecipata. A quest’ultima sono stati affidati altri seicento immobili tutti ubicati all’interno di Napoli. La missione è chiara: valorizzare il territorio del capoluogo, strizzando in particolare l’occhio verso il verde pubblico e le aree sportive e riqualificare le zone abbandonate e immerse nel degrado.

Il presidente del Napoli vuole comprare il Maradona

Tra i più interessati all’acquisto di uno dei templi del calcio italiano ci sarebbe il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Proprio il numero uno della società vincitrice dell’ultimo scudetto sarebbe interessato a comprare il Maradona, finora proprietà del Comune.

Il rammarico del sindaco

Il sindaco della città partenopea, Gaetano Manfredi, ha annunciato a malincuore la vendita, dichiarando che lo stadio “ necessita di un’ampia e profonda ristrutturazione” . Ristrutturazione che il presidente del Napoli avrebbe più volte proposto, ma che gli sarebbe stata sempre negata. A breve De Laurentiis - che non ha mai nascosto il proprio amore e interesse verso lo stadio partenopeo - potrebbe fare una clamorosa offerta per acquistare l’immobile. In questo modo il Maradona si trasformerebbe nell’epicentro economico del Napoli Calcio.

Tante nuove opportunità per la società del Napoli Calcio

La nuova società partecipata poterà molte nuove opportunità per lo stadio del Napoli. “La società per il patrimonio – si legge nel Dup – si occuperà dell’attuazione di piani di dismissione degli immobili”. Se nei prossimi mesi De Laurentiis decidesse di acquistare lo stadio potrebbe creare nelle immediate vicinanze tante attività commerciali: negozi di magliette di calcio, bar e ristoranti in attesa delle partite e molto altro. Un’usanza che già hanno moltissime squadre in tutta l’Europa.

Pochissimi stadi in Serie A sono di proprietà delle squadre di calcio

In Italia sono pochissime le squadre che hanno uno stadio di proprietà e che giocano nella massima serie: Juventus, Atalanta, Udinese e Sassuolo. L’Allianz Stadium, di proprietà della Juventus, rappresenta il 13% del fatturato annuale della società ed è in costante crescita

I tifosi entusiasti per l'ipotesi