Napoli tappezzata di volantini contro De Laurentiis e la squadra: "Solo buffonate, vogliamo rispetto"

La misura è colma: dopo una stagione decisamente amara, sia pure con lo scudetto cucito sulle maglie, i tifosi del Napoli hanno voluto esprimere tutto il loro malcontento e la grande delusione, tappezzando le vie della città con dei volantini firmati congiuntamente dalla Curva A e dalla Curva B.

Da campioni d'Italia in carica, i supporter partenopei si sarebbero attesi un torneo più dignitoso da parte dei loro beniamini, ma i numeri fin qui parlano chiaro, e dipingono un'annata ben al di sotto delle aspettative. Non solo il Napoli non è mai sembrato in grado di difendere il titolo conquistato appena un anno fa, ma addirittura continua ad arrancare in classifica al settimo posto, ben lontano dalla quarta piazza, ovvero l'ultima che vale l'accesso alla prossima edizione della Champions League: il distacco dal Bologna, a sette giornate dalla fine, è infatti di ben 10 punti, e in lotta ci sono anche la Roma (5 punti davanti) e l'Atalanta (a + 2 ma con una partita da recuperare).

Ecco spiegato il motivo per cui i tifosi partenopei hanno deciso di scrivere una lettera agli artefici di questo "disastro" sportivo, stampando numerosi volantini e affiggendoli in ogni angolo della città. Il messaggio, scritto in rima, è indirizzato ad Aurelio De Laurentiis, ai calciatori e anche a qualche giornalista ritenuto "prezzolato" per non aver criticato la squadra nonostante tutto.

"Eri simpatico quando scappavi in motorino, ma adesso ti è cascato di mano il tuo filmino" , esordisce la parte dedicata al presidente. "Dopo un anno sì da incorniciare e dal quale ripartire, il tuo 'ego smisurato' ha portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell'estate osserva e ascolta solamente pagliacciate: nessuna programmazione, basta buffonate!" , prosegue il testo. "Il Napoli è tuo, si sa, ma non dimenticare che rappresenta una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità e non sarà certo uno scudetto che ci hai strappato tu dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto!".

È poi il turno della parte dedicata ai principali artefici della deludente stagione, ovvero i calciatori stessi. "Alla squadra cosa dire? Ci è bastato già capire che voi in questo campionato non ci avete mai onorato..." , affonda la nota. "In città siete arrivati da perfetti sconosciuti e non siete stati grati a chi vi ha reso fortunati quando già trascorso maggio siete andati all'arrembaggio di un colore a voi assai caro, il verde scuro del denaro, tradendo un popolo che vi ha osannato, abbandonando già la nave con in corso il campionato" .

C'è spazio anche a chi non ha trovato il coraggio di schierarsi contro la società. "E non ultima alla stampa qualche riga non ci manca. Troppe penne "prezzolate" in tribuna accomodate, asservendo fedelmente come piace al presidente, senza nulla proferire sul problema ormai latente" , conclude il volantino.

Le flebili speranze di risalire la classifica sono appese a queste ultime giornate, ma pochi tifosi azzurri credono a una rimonta verso il quarto posto che pare al momento irraggiungibile.