Il Bologna rimonta la doppietta di Osimhen: finisce 2-2 col Napoli

Finisce 2-2 al Dall'Ara tra Bologna e Napoli, nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Le due squadre danno vita ad una partita spettacolare e ricca di emozioni. Il vantaggio degli azzurri arriva al quarto d'ora del primo tempo grazie ad un errore clamoroso di Skorupski. Il portiere polacco sbaglia un appoggio e serve Victor Osimhen, che indisturbato segna un gol facile facile.

La squadra di Thiago Motta prova a reagire, ha un paio di occasioni con Arnautovic ma manca di precisione. Nella ripresa è sempre l'attaccante nigeriano a trovare il raddoppio con un bel diagonale su assist di Bereszynski, con il 25° gol in stagione. I rossoblù non mollano e prima al 64' accorciano le distanze con un tap-in dello scozzese Ferguson poi all'84' trovano il pareggio con De Silvestri, che sugli sviluppi di un corner mette in rete. Addirittura in pieno recupero i felsinei trovano il tris con Sansone ma la rete è annullata per fuorigioco. Recrimina la squadra di Spalletti per il doppio vantaggio sprecato ma anche perché sfuma il record di 91 punti della stagione 2018 con Sarri in panchina, visto che anche battendo la Sampdoria, raggiungerebbe quota 90.

La partita

Non ci sono sorprese nell'undici rossoblù. Solita linea a 4 con Posch e Cambiaso terzini, Bonifazi e Lucumì centrali; tra i pali Skorupski. In mediana spazio a Dominguez e Schouten. Dietro alla prima punta Arnautovic agiranno Aebischer, Ferguson e Barrow.

In casa Napoli Spalletti sceglie Rrahmani al centro della difesa e conferma Gollini tra i pali. Completano la difesa Bereszynski, Kim e Olivera. A centrocampo Lobotka in regia, ai suoi lati Anguissa e Zielinski. In avanti dentro Zerbin insieme a Kvaratskhelia e Osimhen.



15:00

@SerieA

Stadio Renato Dall'Ara

@sscnapoli #BolognaNapoli #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/LYLOfsDGdy

— Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) May 28, 2023

Primo tempo

Le squadre soffrono il primo caldo stagionale e i ritmi non sono altissimi. Gli azzurri trovano il vantaggio al 14'. Fa tutto o quasi Skorupski che serve per sbaglio Osimhen a due passi dalle parti. Il bomber nigeriano ringrazia e mette in rete la palla dell'1-0. Al 18' ancora Napoli, ci prova da fuori Anguissa ma stavolta il portiere polacco risponde presente. Il Bologna si fa vivo con Barrow ma il suo tiro a giro non trova la porta. Al 34' ci provano Osimhen e Zerbin, che vengono murati da Skorupski. La partita si accende. I rossoblù sfiorano il pari con una conclusione da fuori di Dominguez, che sibila il palo. La squadra di Motta preme. Al 41' Arnautovic calcia di punta in area, palla fuori di poco. Finisce così con gli azzurri in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Il Bologna ha subito una buona occasione. Dominguez serve in area Arnautovic, che calcia male a tu per tu con Gollini. Il suo tiro però si trasforma in un assist per Barrow, che non arriva in tempo sulla palla. Poi sale in cattedra Osimhen. Il numero 9 prima impegna Skorupski su colpo di testa poi con un bel diagonale, sfrutta l'assist di Bereszynski e trafigge il portiere polacco. Ancora scatenato Osimhen ci riprova con un diagonale quasi dalla linea di fondo, con palla fuori di poco. Comincia la girandola di cambi e il Bologna accorcia. Al 63' Sansone entra in area, va sul destro e calcia trovando la respinta corta di Gollini. Tapin di Ferguson, che vale l'1-2. Al 73' spreca una buona occasione il neo entrato Sansone, che manda alto da buona posizione. Al 85' la squadra di Motta trova Corner per il Bologna, De Silvestri stacca indisturbato a centro area e di testa segna il 2-2. In pieno recupero Sansone si invola verso la porta e batte Gollini, ma il gol è annullato per fuorigioco. Finisce così 2-2, una partita spettacolare e ricca di emozioni.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch (75' De Silvestri), Bonifazi (75' Medel), Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Aebischer (61' Sansone), Ferguson, Barrow (62' Moro); Arnautovic (60' Zirkzee). A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, Pyyhtia. Allenatore: Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3) - Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim (78' Juan Jesus), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (86' Gaetano); Zerbin (79' Zedadka), Osimhen (67' Simeone), Kvaratskhelia (68' Raspadori). A disposizione: Meret, Marfella, Di Lorenzo, Ostigard, Demme, Gaetano, Zedadka, Ndombelé. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: Osimhen (N) 14', 54'; Ferguson (B) 63', De Silvestri (B) 84'

Ammoniti: Kim (N), Rrahmani (N), Dominguez (B), Bereszynski (N)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)