Napoli prepara la grande festa per lo scudetto: ecco come sarà

Manca sempre meno alla festa ufficiale per la vittoria dello scudetto del Napoli. La città è in fermento, autorità e istituzioni locali stanno ultimando gli ultimi dettagli, anche se l’organizzazione va ormai avanti da mesi. Il sindaco e il prefetto del capoluogo campano avevano individuato ben otto piazze, quattro in città e le altre nelle provincie per coinvolgere più tifosi possibili. Il vulcanico presidente del Napoli ha però rotto gli schemi, decidendo all'ultimo secondo, poco prima del photofinish che l’happening si svolgerà soltanto all’interno dello stadio cittadino, intitolato all’immortale Diego Maradona.

Pochi tifosi potranno festeggiare con la squadra

Soltanto cinquantamila tifosi - quelli attesi per l’ultimo match di campionato contro la Sampdoria - potranno festeggiare lo storico titolo con i calciatori del Napoli. Per i centinaia di migliaia di tifosi che rimarranno a bocca asciutta si è pensato al "piano b": dei maxischermi nelle principali piazze di Napoli e nei quartieri più caldi. Per mesi il patron del Napoli ha cercato invano un centro di gravità permanente, alla fine la scelta è caduta proprio sullo stadio Maradona e sull’impianto di Fuorigrotta.

Dopo il match in Napoli partirà in tournée

L’ultimo match del Napoli in questa incredibile stagione si terrà il quattro giugno, in molti però vorrebbero chiedere l’anticipo a venerdì due o sabato tre. Tante sono le motivazione: per festeggiare un risultato che non avveniva da 33 anni e per gli impegnate attendendo i neo campioni d’Italia d’estate. I partenopei infatti dovranno partire per la Corea del Sud, dove si terrà una tournée post campionato contro il Maiorca.

Il programma ufficiale è atteso per la prossima settimana

La prossima settimana sarà decisiva. Entro i prossimi sette giorni verrà prima stilato, e poi pubblicato, il programma ufficiale. Il presidente del Napoli pensa già ai festeggiativi, ieri mattina (13 maggio), è passato di persona al centro di Fuorigrotta per un sopralluogo. Sono già iniziati i lavori per migliorare l’impianto audio del centro sportivo. Il patron degli azzurri sta anche valutando l’installazione di un palco per le celebrazioni.

Un vero e proprio show che potrebbe essere condotto da Stefano De Martino, napoletano doc e super tifoso della squadra campana. Anche la tv di Stato e le Pay tv potrebbero entrare nel centro sportivo per trasmettere in tv l’evento. Attualmente, i diritti per la partita e per il post gara - con relativi festeggiamenti - lo detenete Dazn.