Il Napoli vince 3-1 contro l'Inter. Gagliardini rovina la partita dei nerazzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti non aveva battuto solo l'Inter in questa stagione e puntualmente questa eventualità si è verificata al Maradona. Gli azzurri hanno avuto la meglio per 3-1 sui nerazzurri grazie ai gol siglati da Anguissa, Di Lorenzo (con un tiro di sinistro meraviglioso) e Gaetano al 94'. Di mezzo il gol del pareggio di Romelu Lukaku che non è però servito all'Inter per uscire con dei punti che sarebbero stati fondamentali per la corsa alla Champions League. La gara degli ospiti, però, è stata fortemente condizionata dall'espulsione per doppia ammonizione, avvenuta al 41' del primo tempo, di Roberto Gagliardini.

Dodicesima sconfitta in campionato per l'Inter che dovrà fare ora gli straordinari nei prossimi due match di campionato contro Atalanta e Torino per non buttare alle ortiche il quarto posto che diventa fondamentale al netto della finale di Champions che si giocherà sabato 10 giugno e che in caso di vittoria qualificherebbre di diritto i nerazzurri alla prossima edizione della Champions League. Nonostante l'inferiorità, però, gli uomini di Simone Inzaghi hanno avuto le loro chance per colpire e solo il gran gol di Di Lorenzo non ha permesso ai meneghini di uscire dal Maradona con un punto che sarebbe stato pure meritato vista l'inferiorità numerica.

Con questo successo il Napoli sale a quota 86 punti mentre l'Inter resta ferma a quota 66 con il Milan distante solo due lunghezze e con la Lazio che in caso di vittoria sull'Udinese scavalcherebbe gli uomini di Inzaghi che scivolerebbero al quarto posto. Nel prossimo turno di campionato ci saranno Inter-Atalanta e Juventus-Milan con i nerazzurri che dovranno tifare un pareggio o la vittoria dei bianconeri per tenere a distanza il Diavolo.

La cronaca della partita

Dopo 10' di sostanziale equilibrio ma con una supremazia territoriale per il Napoli, al 12' la prima occasione è proprio dei padroni di casa con Anguissa che ci prova su assist di Zielinski con la sfera che esce fuori di poco. Al 17' ancora il camerunense sfiora il gol e al 21' ecco il primo giallo della gara a Roberto Gagliardini. Al 22' Osimhen ci prova di testa con Onana che para facilmente ma l'episidio che cambia la partita avviene al 41' con Gagliaridni che interviene in ritardo su Anguissa con Marinelli che gli sventola sotto il naso il secondo giallo e il conseguente rosso. Al 46' Lukaku va al tiro per la prima volta: la sfera esce fuori di un soffio.

Nella ripresa il Napoli fa valere la superiorità numerica e chiude di fatto l'Inter nella propria metà campo. Al 48' Di Lorenzo impegna Onana e al 66' è Kvaratskhelia a chiamare alla grande parata il portiere del Camerun che si allunga alla sua sinistra e respinge il destro a giro del georgiano. Passa un minuto però e Onana è battuto dal suo connazionale Anguissa che colpisce con un gran destro all'interno dell'area di rigore e batte il portiere nerazzurro, che tocca ma non respinge bene, per l'1-0. All'78' Raspadori naviga sul filo del fuorigioco e si presenta davanti ad Onana che è bravissimo a portararlo sull'esterno.

Al 78' contropiede dell'Inter con Dumfries che di testa per poco non trova il gol del pareggio con il salvataggio sulla linea di Juan Jesus. Sulla ripartenza il Napoli trova il gol con Simeone su assist di Kvaratskhelia ma Marinelli annulla per un precedente fallo di Zielinski su D'Ambrosio. All'82' l'Inter trova il gol del pareggio con la zampata di Lukaku su assist di Dimarco: bravissimo il belga ad anticipare di destro Juan Jesus per il gol del pareggio. Passano tre minuti e il capitano Di Lorenzo si mette in proprio con un gran tiro di sinistro all'incrocio dei pali. Il Napoli segna anche il 3-1 al 94' con Gaetano che in contropiede buca Onana in uscita su assist di Simeone.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (74' Juan Jesus) Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (83' Gaetano); Kvaratskhelia (83' Politano), Osimhen (70' Simeone), Elmas (70' Raspadori) Allenatore Luciano Spalletti

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni (61' Acerbi); Bellanova (74' Dumfries), Barella (61' Brozovic), Asllani, Gagliardini, Gosens (80' Lautaro Martinez); Lukaku, Correa (74' Dimarco) Allenatore Simone Inzaghi

Marcatori: 67' Anguissa (N), 82' Lukaku (I) 85' Di Lorenzo (N), 94' Gaetano (N)

Ammoniti: Gagliardini, Elmas

Espulsi: Gagliardini

Arbitro: Livio Marinelli (sezione di Tivoli)