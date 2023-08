Tris del Napoli a Frosinone: doppietta all'esordio per Osimhen

Buona la prima per il Napoli di Garcia. I campioni d'Italia passano allo Stirpe di Frosinone con il punteggio di 3-1 conil bomber Osimhen, autore di una doppietta in grande spolvero.

Decisivo il grande potenziale offensivo degli azzurri, mentre alcuni meccanismi, soprattutto in difesa, sono ancora da registrare. Buon impatto invece per la squadra di Di Francesco, che gioca con coraggio ma paga a caro prezzo qualche leggerezza difensiva. Comincia in salita la partita degli azzurri, subito sotto al 7'. È il neo acquisto Cajuste schierato a sorpresa al posto di Anguissa a commettere un ingenuo fallo da rigore, che Harroui trasforma. La reazione del Napoli è quasi immediata, ci pensa Matteo Politano a trovare il pareggio al 24' poi Victor Osimhen a siglare il vantaggio. Nel mezzo annullato anche un gol a Raspadori.

Nella ripresa i gialloblù giocano sempre con coraggio senza rinunciare al fraseggio e sfiorano il pareggio colpendo l'incrocio dei pali con Baez su punizione. Gli azzurri controllano la partita e fanno il tris sempre con Osimhen che tutto solo davanti a Turati non può sbagliare. Finisce così primi tre punti per il Napoli, che inizia il campionato con il piede giusto. Debutto incoraggiante anche se terminato con una sconfitta per il Frosinone. Prossimi impegni Napoli-Sassuolo (27 agosto 20.45) e Frosinone-Atalanta (26 agosto 18.30)

La partita

Di Francesco conferma quasi in toto la formazione che ha battuto il Pisa in Coppa Italia, unica eccezione il centravanti: Cuni al posto di Borrelli. Turati in porta; Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza in difesa. Gelli, Mazzitelli e Harroui in mediana, con Baez e Caso esterni.

Dall'altro lato Garcia lancia Cajuste dal primo minuto, accanto a Lobotka e Zielinski. In avanti Raspadori al posto di Kvaratskhelia, con Osimhen e Politano. In difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui come terzino sinistro, poi Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus a protezione di Meret.

Primo tempo

I padroni di casa partono subito forte. Al 6' mischia in area con la palla vagante, Cajuste spazza via ma colpisce anche Baez che resta a terra. Marcenaro concede il rigore. Sul dischetto si presente Harroui che spiazza Meret e sigla l'1-0. Gli azzurri provano a reagire subito, la squadra di Di Francesco prova a resistere e quando può prova a ripartire. Al 24' arriva il pareggio del Napoli. Raspadori tenta l'assist per Osimhen, chiuso dalla difesa, rimpallo che favorisce prima Zielinski e poi Politano che controlla e calcia forte col mancino. Non perfetto Turati. Al 36' il Napoli trova il vantaggio con Raspadori ma la rete viene annullata per fuorigioco di Cajuste. Passa poco e i partenopei siglano il secondo gol. Capitan Di Lorenzo ruba palla a Mazzitelli sulla destra, servizio a rimorchio per Osimhen che col destro fulmina Turati.

Secondo tempo

Nella ripresa il Napoli sembra voler controllare la partita e l'ingresso in campo di Anguissa al posto di Cajuste si sente subito in mezzo al campo. La prima occasione è però per i ciociari. Al 57' Baez colpisce l'incrocio dei pali su punizione. Le squadre si allungano. Un minuto dopo Raspadori conquista palla altissimo, Zielinski imbuca per Osimhen che tenta il destro a giro di prima. Palla alta. Raspadori vicino al gol Di Lorenzo pesca l'attaccante sul secondo palo che controlla e calcia forte col sinistro, Turati risponde presente. Comincia la girandola dei cambi. Al 79' Verticalizzazione di Rrahmani, tocco prezioso di Di Lorenzo a liberare il nigeriano che uno contro uno con Turati non sbaglia. 3-1 Napoli. All'85' azzurri ad un passo dal 4-1. Imbucata di Di Lorenzo per Simeone che in scivolata calcia in porta, Turati para con la gamba e spedisce in angolo. Non c'è più tempo finisce 3-1 per i partenopei.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3) - Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli (75' Brescianini), Harroui (86' Barrenechea); Baez (75' Canotto), Cuni (67' Borrelli), Caso (67' Kvernadze). A disposizione: Cerofolini, Palmisani, Macej, Pahic, Szyminski, Haoudi, Garritano, Bidaoui. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (76' Mario Rui); Cajuste (46' Anguissa), Lobotka (90+2 Ostigard), Zielinski; Politano (77' Elmas), Osimhen, Raspadori. A disposizione: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Zanoli, Russo, Zedadka, Lozano, Zerbin. Allenatore: Rudi Garcia

Marcatori: Harroui (F) 7' (rigore), Politano (N) 24', Osimhen (N) 42' e 79'

Ammoniti: Ojono (F), Lobotka (N), Cajuste (N), Mazzitelli (F), Gelli (F)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)