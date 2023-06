Nations League 2023: la guida, i convocati, gli orari e dove vederla in tv

É tutto pronto per le Final Four di Nations League: a contendersi il trofeo saranno, oltre all'Italia di Mancini anche Croazia Spagna e Olanda, tutte vincitrici dei rispettivi gironi della Lega A nella prima fase della competizione, giocata tra giugno e settembre 2022.

Si comincia giovedì 14 giugno a Rotterdam con Olanda-Croazia e si prosegue, venerdì 15 giugno a Enschede, con Spagna-Italia. Chi perde si sfiderà nella finale terzo-quarto posto di domenica 18 giugno (ore 15). Invece, chi vince scenderà in campo per conquistare la terza edizione del trofeo domenica 18 giugno alle ore 20.45.

La manifestazione

Si tratta di una competizione per Nazionali organizzata dalla Uefa, introdotta nel 2018 da un'idea dell’allora presidente Michel Platini per sostituire quasi tutte le amichevoli e aiutare le piccole Nazionali d’Europa a farsi spazio nelle competizioni del continente. Nel 2019 vinse il Portogallo (1-0 all’Olanda), mentre nel 2021 la Francia a San Siro contro la Spagna (2-1), che a sua volta eliminò l’Italia, sempre al Meazza. Nella sua stagione regolare, viene disputato negli anni pari e normalmente si svolge da settembre a novembre. È così organizzato. Ci sono quattro Leghe: A, B, C e D. Per ciascuna delle prime tre leghe c’è un gruppo di 16 squadre divise in 4 gruppi da 4. Per la Lega D ci sono 7 squadre, divise in un gruppo da 3 e uno da 4. Ci sono promozioni e retrocessioni: l’ultima classificata di ogni girone della Lega A retrocede nella B, viceversa le prime della Lega B vengono promosse. Uguale tra Lega B e Lega C, non per C e D: lì retrocedono solo due squadre, per cui si svolgono due playout ai quali partecipano le quattro ultime classificate dei gironi della Lega C.

Cosa succede se si vince

Chi conquista la Nations League vince un trofeo di 7,5 chili per 71 centimetri che nelle speranze dell’Uefa dovrebbe diventare ambitissimo alla pari di quello degli Europei. Oltre al trofeo, la vincitrice non ha grossi benefici immediati. Nel lungo periodo, però, le cose cambiano. Le squadre qualificate alla Final Four, ad esempio, sono inserite in un girone di qualificazione ai prossimi Europei con meno squadre, e in più potranno appellarsi alla loro posizione in Nations League in caso di mancato accesso alla fase finale di Europeo o Mondiale. Se, per esempio, l’Italia dovesse fallire l’accesso attraverso il girone ai Mondiali del 2026 verrebbe inserita nei play-off grazie al posizionamento nella Nations League 2022-2023. In più, come terzo punto, ranking più alto e possibilità di essere testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Mondiali ed Europei. E a livello economico? La Federazione vincitrice della Nations League ottiene 4,5 milioni di euro. La seconda classifica arriva a 3,5, la terza ne guadagna 2,5, mentre la quarta 1,5.

I convocati

Croazia

Portieri: Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Difensori: Borna Barisic (Rangers), Martin Erlic (Sassuolo), Josko Gvardiol (Leipzig), Josip Juranovic (Union Berlin), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), Domagoj Vida (AEK Athens)

Centrocampisti: Marcelo Brozovic (Inter), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Mateo Kovacic (Chelsea), Lovro Majer (Rennes), Luka Modric (Real Madrid), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Tottenham), Nikola Vlasic (Torino)

Attaccanti: Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Petar Musa (Benfica), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb)

Ct: Zlatko Dalic

Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Darmian (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris), Nicolò Zaniolo (Galatasaray)

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre)

Ct: Roberto Mancini

Olanda

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Freiburg), Andries Noppert (Heerenveen)

Difensori: Nathan Aké (Man City), Sven Botman (Newcastle), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Man United), Jurriën Timber (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool)

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Teun Koopmeiners (Atalanta), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Roma)

Attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen ( Borussia Dortmund), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Manchester United)

Ct: Ronald Koeman

Spagna

Portieri: Kepa Arrizabalaga (Chelsea), David Raya (Brentford), Unai Simón (Athletic Club)

Difensori: Jordi Alba (Barcellona), Juan Bernat (Psg), Dani Carvajal (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid)

Centrocampisti: Sergio Canales (Betis), Gavi (Barcellona), Mikel Merino (Real Sociedad), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Psg), Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Attaccanti: Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barcellona), Joselu (Espanyol), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Dani Olmo (Leipzig), Yeremy Pino (Villarreal), Rodrigo (Leeds)

Ct: Luis de la Fuente

Il calendario

Semifinali

Mercoledì 14 giugno : Olanda-Croazia (Stadion Feijenoord, Rotterdam, 20.45)

: Olanda-Croazia (Stadion Feijenoord, Rotterdam, 20.45) Giovedì 15 giugno: Spagna-Italia (FC Twente Stadion, Enschede, 20.45)

Finale per il terzo posto

Domenica 18 giugno: Olanda/Croazia-Spagna/Italia (FC Twente Stadion, Enschede, 15:00)

Finale

Domenica 18 giugno: Olanda/Croazia-Spagna/Italia (Stadion Feijenoord, Rotterdam, 20:45)

Dove vedere la Nations League in tv

Mercoledí 14 Giugno

Olanda-Croazia: ore 20.45 su TV8, Sky (Sky Sport Summer, Sky Sport Football) ed in streaming su NOW, Sky Go e TV8.it

Giovedì 15 Giugno

Spagna-Italia: ore 20.45 su Rai 1, Sky (Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K) ed in streaming su Rai Play, NOW, Sky Go e TV8.it

Domenica 18 Giugno

Finale 3-4 posto: ore 15.00 su Sky (in chiaro da definire) ed in streaming su (da definire) NOW e Sky Go.

Finale 1-2 posto: ore 20:45 su Sky (in chiaro da definire) ed in streaming su (da definire) NOW e Sky Go.