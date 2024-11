Nations League, l'Italia trova la Germania ai quarti di finale

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia di Luciano Spalletti affronterà la Germania, ai quarti di Nations League, dopo il sorteggio degli accoppiamenti effettuato oggi a Nyon. Le altre sfide vedranno di fronte Olanda-Spagna, Danimarca-Portogallo e Croazia-Francia. In caso di passaggio del turno, in semifinale la Nazionale sfiderebbe la vincente della sfida tra danesi e portoghesi. Gli Azzurri giocheranno l'andata dei quarti di finale contro i tedeschi in casa il 20 marzo, mentre il ritorno in trasferta il 23 marzo.

L'Italia ha chiuso il proprio girone al secondo posto dietro la Francia: decisiva la sconfitta rimediata a San Siro proprio per mano dei Blues, che si sono imposti 3-1 e hanno conquistato il primato in classifica grazie a una migliore differenza reti. Un impegno senz'altro arduo, quello contro la Germania guidata da Nagelsmann, che ha chiuso prima nel girone, da imbattuta, davanti a Olanda, Ungheria e Bosnia-Erzegovina. I tedeschi hanno messo in luce un attacco stellare, con 18 gol fatti in 6 partite (media aiutata parecchio da un 7-0 alla Bosnia). Ma anche una difesa molto solida con solo 4 reti subite (l'Italia ha chiuso il girone con 8 segnati e 5 presi).

A contendersi la finale sono otto squadre, le prime due classificate di ogni raggruppamento della Lega A di Nations League, che si affronteranno in gare di andata e ritorno in programma a marzo. Oltre alla possibilità di sollevare la coppa, chi ha concluso il raggruppamento al primo posto avrà inoltre un’opportunità in più in ottica Mondiali 2026: se non riuscissero a conquistare il pass per il Mondiale nel canonico percorso di qualificazione, le migliori quattro squadre della competizione potranno partecipare ai playoff e sperare ancora in un posto nel torneo.

Spareggi Lega C/D: questo sorteggio ha determinato gli accoppiamenti dei due spareggi che si svolgeranno tra le due migliori quarte della Lega C e le due seconde classificate della Lega D: Gibilterra-Lettonia; Malta-Lussemburgo.

Spareggi Lega B/C: ha determinato gli accoppiamenti dei quattro spareggi di promozione/retrocessione che si svolgeranno tra le terze classificate della Lega B e le seconde della Lega C: Kosovo-Islanda; Bulgaria-Irlanda; Armenia-Georgia; Slovacchia-Slovenia.

Spareggi Lega A/B: per i quattro accoppiamenti degli spareggi promozione/retrocessione che si svolgeranno tra le terze classificate della Lega A e le seconde della Lega B: Turchia-Ungheria; Ucraina-Belgio; Austria-Serbia; Grecia-Scozia.

I quarti di finale della Lega A come gli spareggi della Lega B/C e della Lega A/B si svolgeranno da giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025.

Le semifinali della Lega A si svolgeranno il 4 e 5 giugno, mentre la partita per il terzo posto e la finale per il primo si terranno domenica 8 giugno. Gli spareggi di Lega C/D si svolgeranno giovedì 26 e martedì 31 marzo 2025.