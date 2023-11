Nazionale, le scelte di Spalletti per la qualificazione a Euro 2024: chi è stato convocato

Saranno due sfide decisive, le ultime due del girone di qualificazione agli Europei di Germania del 2024 con l'Italia chiamata a fare almeno quattro punti se non vorrà arrivare a giocarsi tutto con i play-off. Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha diramato le convocazioni per le sfide del 17 novembre, all'Olimpico di Roma, contro la Macedonia del Nord e lunedì 20 a Leverkusen contro l'Ucraina.

Chi saranno i convocati

I calciatori convocati sono 29: tra loro alcuni ritorni eccellenti come il difensore del Milan, Davide Calabria, che torna a vestire la maglia azzurra dopo oltre un anno (era il giugno 2022). Altri tre calciatori, poi, ritrovano la Nazionale dopo le ultime convocazioni le Finals di Nations League: si tratta di Alessandro Buongiorno (difensore del Torino), Rafael Toloi (difensore dell'Atalanta) e Jorginho (centrocampista dell'Arsenal). C'è, anche, una prima volta assoluta per due calciatori: si tratta di Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, e Andrea Colpani (centrocampista del Monza) che avevano partecipato soltanto agli stage per i giocatori di interesse nazionale.

Cosa serve per qualificarsi

Dopo la giornata di campionato di Serie A che ha già preso il via ieri con i primi due anticipi, la Nazionale si ritroverà a Coverciano domenica sera e rimarrà lì fino a giovedì prima del trasferimento a Roma poche ore prima della gara contro la Macedonia del Nord. La Figc spiega che gli azzurri torneranno a Firenze per poi viaggiare alla volta di Leverkusen domenica prossima alla vigilia della sfida con l'Ucraina. Come detto, l'unico obiettivo azzurro è blindare il secondo posto vincendo la gara interna contro i macedoni e cercando, almeno, di strappare un punto contro l'Ucraina: in caso di arrivo a pari punti sarebbero qualificati gli azzurri per la vittoria nello scontro diretto (2-1) giocato a San Siro. Sarebbe tutto maledettamente complicato se l'Italia non vincesse in casa all'Olimpico: a quel punto servirebbe una vittoria, obbligatoriamente, contro gli ucraini.

Sono nefasti e molto vivi i ricordi dei precedenti match contro la Macedonia del Nord che, vincendo a Palermo 1-0, ha negato l'accesso ai Mondiali in Qatar tramite i play-off (erano le semifinali). A parte quello, negli altri tre incontri la Nazionale non ha mai vinto in Italia contro di loro. I precedenti con l'Ucraina, invece, sono nove: sette vittorie e due pareggi per gli azzurri che non hanno mai perso.

L'elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).