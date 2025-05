Nazionale, ecco tutti i convocati da Spalletti

Ascolta ora 00:00 00:00

Archiviato il campionato di Serie A e prima del Mondiale per Club che vedrà impegnate Inter e Juventus, torna il tempo della Nazionale di calcio dell'Italia di mister Luciano Spalletti con le convocazioni (27 calciatori) in vista delle prime e già fondamentali sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti con gli azzurri che giocheranno venerdì 6 giugno in Norvegia contro i padroni di casa e lunedì 9 giugno a Reggio Emilia contro la Moldova.

Novità e rientri

La novità assoluta è rappresentata dalla convocazione di Davide Coppola, 21 anni, difensore del Verona che ha già fatto parte del gruppo azzurro in Under 21. Dopo uno straordinario campionato rientra nel giro della Nazionale il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, la cui ultima convocazione risaliva a marzo 2024 così come l'attacante del Bologna, Riccardo Orsolini, reduce da una stagione superlativa culminata con la vittoria della Coppa Italia: l'ultima volta fu chiamato l'anno scorso. Un altro importante rientro è il terzino dell'Atalanta, Davide Zappacosta, la cui ultima convocazione risaliva addirittura al novembre del 2021.

Il ritrovo della Nazionale

L'Italia di Spalletti è inserita nel gruppo I assieme a Estonia e Israele: il primo gruppo composto da 21 calciatori si ritroverà sabato 31 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano: soltanto da lunedì 2 giugno arriveranno anche i reduci della Champions League (finalissima a Monaco di Baviera sabato 31 maggio) ossia gli interisti Acerbi, Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi e il portiere del Paris Saint-Germain, Gigi Donarumma. Il programma prevede che dopo gli allenamenti quotidiani, il 5 giugno ci sarà la partenza alla volta di Oslo mentre la gara in casa contro la Moldova vedrà il trasferimento in giornata con un treno che da Firenze partirà per Reggio Emilia.

La lista dei 27 convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella

(Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).