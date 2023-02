"Nessuno vi amerà come me". Mihajlovic commuove ancora

La storia d'amore tra padre e figlie è destinata a non finire mai a discapito del tempo e della morte. Nella giornata di San Valentino, festa degli innamorati, lo ha ricordato nitidamente anche la figlia di Sinisa Mihajlovic, Viktorija, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un bigliettino che aveva scritto il padre il 14 febbraio di qualche anno fa.

Come con ogni componente familiare, il legame di Sinisa alla sua famiglia era fortissimo. " Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore ", si legge sul bigliettino pubblicato dalla 24enne Viktorija. " E non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io!!! ", con i tre punti esclamativi finali a indicare il legame indissolubile che l'allenatore serbo aveva con Viktorija e Virginia. Firmato "papà". Senz'altro commossa, la giovane ha pubblicato il bigliettino anche sulle storie di Instagram mentre sul post ha commentato così: " Perché siamo invincibili, vicini. E ovunque andrò sarai con me ".

"Mio grande amore"

Sul Giornale.it abbiamo visto il tributo del mondo sportivo, politico e della gente comune che amava Sinisa davvero come fosse uno di famiglia. All'indomani della sua scomparsa, tutta la famiglia di Mihajlovic ha manifestato più o meno apertamente con parole e ricordi quanto fosse importante il capofamiglia che adesso li guarda da lassù. Viktorija aveva condiviso una foto con il padre giovane e la maglia della Lazio con i versi di una poesia scritta Eugenio Montale in memoria della moglie Drusilla Tanzi: " Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue", scriveva la figlia, concludendo con tutto l'amore che prova verso di lui che chiama, con la scritta in stampatello, GRANDE amore.