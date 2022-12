"Il vuoto ad ogni gradino...". Il ricordo della figlia e della moglie di Mihajlovic

La moglie e la figlia di Sinisa Mihajlovic hanno affidato ai social il loro amore e il loro dolore per la scomparsa del marito e padre. La prima è stata Viktorija che nella notte ha messo tra le sue storie di Instagram la foto in bianco e nero della sua mano che stringe quella del papà in un letto di ospedale, con la flebo al braccio, accompagnata da una frase tratta da The vampire diaries: "Spero tu stia bene ora amore mio, ovunque tu sia io so amare fino a lì" .

Cosa hanno scritto sui social

Poche ore prima La ragazza aveva postato un'immagine del padre calciatore da giovane, questa volta accompagnandola dalla poesia di Eugenio Montale in memoria della moglie Drusilla Tanzi: "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue" . In ultimo, Viktorija ha rivolto un pensiero al suo adorato papà: "Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio GRANDE amore. Ovunque tu sia io so amare fino a lì" .

Il ricordo della moglie

Anche la moglie di Sinisa, Arianna Rapaccioni, che inizialmente aveva preferito il silenzio, ha scelto Shakespeare, alcuni versi di Romeo e Giulietta, per manifestare quello che sta provando: "Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte" . Virginia Mihajlovic ha condiviso una foto del campione mentre gioca con la sua nipotina, la piccola Violante, nata nell'ottobre 2021, e la scritta: "Il tuo amore mi accompagnerà per sempre" . Poi anche Virginia ha scritto un messaggio personale al padre: "È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco. Impossibile accettare tutto questo ma trovo la forza nell’amore immenso che mi hai donato in questi anni di vita insieme, talmente forte che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni" .