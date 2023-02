"Perché sorridi?". Il vergognoso odio social contro Arianna Mihajlovic

Non bastava la morte di Sinisa a spezzarle il cuore. Oggi ci si mettono anche gli odiatori del web. Arianna Mihajlovic è finita al centro delle critiche per come si è mostrata sui social network nelle ultime settimane subito dopo la scomparsa del marito. Sorridente, truccata, sempre impeccabile. Una facciata che nasconde, però, il dolore profondo per la perdita di Sinisa. Eppure, c'è qualcuno che la critica per questo suo modo di mostrarsi perfetta agli occhi di chi la vede. Perché c'è ancora qualcuno che crede che ciò che si vede sui social sia la realtà.

Lo sfogo di Arianna Mihajlovic

" Non permetterò mai a nessuno di spegnere il mio sorriso…. risorsa fondamentale per la mia famiglia", aveva detto pochi giorni fa Arianna Mihajlovic, lasciando intuire che le critiche erano già arrivate a destinazione. Poi nelle scorse ore ecco arrivare lo sfogo, chiaro e diretto, all'indirizzo di chi l'ha giudicata per come si è mostrata negli ultimi difficili mesi. "Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce!", ha scritto sulla sua pagina Instagram la moglie di Sinisa, sfogandosi: "Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita ma in realtà il mio cuore piange, specialmente quando sono sola!". Una risposta decisa agli attacchi subiti dagli hater nelle ultime settimane, ai quali Arianna ha replicato senza filtri: " Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato, ma questa sono io ". Una spiegazione non dovuta per chi la conosce e sa il dolore che prova per la recente scomparsa del marito, ma che comunque lei ha voluto dare per cercare di mettere un freno alle malelingue.

Il sostegno di Elena Santarelli e non solo