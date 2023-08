Nesta ne rifila sei a Zeman: festival del gol in Reggiana-Pescara di Coppa Italia

La Reggiana di Alessandro Nesta vince in modo largo e in rimonta 6-2 contro il Pescara di Zdenek Zeman nel preliminare di Coppa Italia. La squadra neopromossa in Serie B stacca così il pass per i 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Monza al prossimo turno.

C'era grande attesa per la sfida odierna tra le due squadre. La Reggiana, appena promossa in Serie B, oggi é guidata dall’ex azzurro Nesta al posto di Diana. Il Pescara, invece è ancora sotto lo guida di Zeman, dopo la delusione per essere stato eliminato nella semifinale dei playoff di Serie C dal Foggia, ha come obbiettivo stagionale la promozione.

Tutta l'attenzione era rivolta ai due allenatori in panchina e non poteva essere altrimenti. Nesta e Zeman hanno incrociato il loro cammino negli anni con la Lazio. E proprio il tecnico boemo ebbe un ruolo importantissimo all'inizio della carriera dell'ex capitano biancoceleste. "Ho guardato il Pescara, Zeman lo conosco bene e ho avuto la fortuna di essere allenato da lui per quattro anni per cui conosco le sue squadre, che son sempre uguali e giocano sempre bene" , aveva detto alla vigilia Nesta. "Zeman è una delle persone che mi hanno cambiato la vita. Ai tempi della Lazio, nel settore giovanile, giocavo da mezzala e da terzino. Zeman mi ha spostato nel cuore della difesa. Sarà bello affrontarlo".

La partita

Il Pescara parte subito forte e al 14' si porta in vantaggio con Accornero che insacca con una conclusione deviata dalla fiesa emiliana. Raddoppio al 27' quando Cuppone, servito da Dagasso, mette in rete il 2-0. La Reggiana però si scuote e trova una grande reazione. Prima accorciando le distanze con Lanini su calcio di rigore al 38' e poi pareggia i conti al 41' con Portanova, di testa, sugli sviluppi di un corner. Prima dell'intervallo, i granata piazzano anche il sorpasso con Girma che, servito da Lanini, firma il 3-2. Nella ripresa, la squadra di Nesta dilaga: al 53' arriva la quarta rete: a segnarla è Lanini che raccoglie la respinta del portiere avversario Plizzari sul colpo di testa di Portanova e mette in rete. Altro rigore per la "manita": Pellacani atterra Varela in area di rigore, Lanini si incarica, con successo, della trasformazione al 64'. Ma non finisce qui. All'83' il neoarrivato Vido fa 6-2 deviando in gol un cross di Libutti. Finisce in festa per la Reggiana mentre la stagione del Pescara comincia già in salita.

La Reggiana passa il turno in Coppa Italia. il risultato finale. Più piccolo non si poteva scrivere pic.twitter.com/0VyhveX6BM — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) August 6, 2023

Gli altri risultati

Catanzaro-Foggia 1-0 (70' Curcio)

Feralpisalò-Vicenza (domenica ore 20.00)

Cesena-Virtus Entella (domenica ore 20.30)