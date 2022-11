Neuer senza la fascia arcobaleno ma la Germania protesta: ecco cosa è successo

Niente fascia One Love da capitano per il portiere Manuel Neuer ma la Germania non rinuncia a protestare. Prima del fischio d'inizio della partita d'esordio contro il Giappone, nella tradizionale foto di gruppo, tutti gli undici giocatori tedeschi si sono coperti la bocca, in un chiaro gesto di denuncia per le limitazioni alla libertà di esprimere il sostegno ai diritti della comunità Lgbtq+.

La ricostruzione

Una protesta eclatante, quella della nazionale tedesca contro il diktat della Fifa che ha minacciato di ammonire i capitani che indossano la fascia OneLove arcobaleno e non quelle autorizzate dalla Federazione. Il portiere Manuel Neuer ha messo la fascia bianca ufficiale "No discrimination" della Fifa, come verificato dall'arbitro prima della gara, ma l'ha parzialmente coperta. Infatti l'ha portata su una maglia a maniche lunghe gialla che era seminascosta dalla casacca di gioco a maniche corte dello stesso colore. La regia della Fifa ha oscurato questi gesti di protesta con le telecamere che non hanno mostrato il momento della foto di gruppo e inizialmente non hanno mai inquadrato da vicino il 36enne estremo difensore del Bayern Monaco.

La polemica

Qualche minuto dopo l’inizio della partita è arrivato il comunicato della federazione su Twitter: "Volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non si trattava di fare una dichiarazione politica: i diritti umani non sono negoziabili. Dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia da braccio è come spegnere la nostra voce. Sosteniamo la nostra posizione".

Poco prima del debutto della Germania al Mondiale nella sfida contro il Giappone, anche il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf aveva criticato duramente la Fifa per aver bandito la fascia da braccio One Love. "La Fifa lavora con intimidazioni e pressioni" , ha dichiarato Neuendorf sulla tv Ard: "Siamo contrari alla decisione della Fifa di non consentire l’utilizzo della fascia arcobaleno. Vogliamo vedere come possiamo avviare ulteriori misure. Domani avremo un incontro con le 7 nazioni coinvolte nel progetto".

Il governo tedesco si è schierato compatto con i calciatori della "Mannschaft". La ministra dell'Interno, la socialdemocratica Nancy Faeser, si è presentata sulla tribuna dello stadio Khalifa di Doha esibendo la fascia arcobaleno OneLove sul braccio. Da Berlino il portavoce dell'esecutivo, Steffen Hebestreit ha definito la linea dura della Fifa "molto spiacevole": "I diritti della comunità LGBTQ+ non sono negoziabili" , ha sottolineato, "vediamo che apparentemente non è possibile, in questa Coppa del Mondo Fifa prendere una posizione o mostrare un qualsiasi segno di impegno sul tema. E' importante invece difendere i nostri valori".