Newcastle-Milan: ecco dove vederla e chi giocherà

Ultima spiaggia per il Milan di Stefano Pioli che dovrà cercare la vittoria contro il Newcastle e sperare nel contempo che il Borussia Dortmund, già qualificato agli ottavi di finale, faccia altrettanto contro il Psg di Luis Enrique. Una combinazione difficile ma assolutamente non impossibile dato che i francesi hanno dimostrato di essere tutt'altro che impenetrabili nelle prime cinque uscite di questo girone e in Ligue 1. I rossoneri, però, dovranno guardare principalmente in casa propria e dovranno cercare di vincere contro i Magpies, sperando in un regalo di Natale anticipato da parte dei tedeschi.

In caso di vittoria del Milan, e di sconfitta del Psg, la classifica finale del girone vedrebbe il Diavolo davanti a Mbappé&Co con conseguente passaggio agli ottavi di finale. Un pareggio tra tedeschi e transalpini, invece, condannerebbe all'Europa League la squadra di Pioli che per sperare di restare in Europa deve comunque battere il Newcastle visto che con una sconfitta e un pareggio arriverebbe quarta ed ultima nel girone. La certezza per Pioli si chiama Rafael Leao che ha superato il provino con la Primavera e che si posizionerà nel tridente composto da Pulisic e Giroud. In mezzo al campo i titolari Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. In difesa ancora Calabria e Florenzi terzini con Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan. Attenzione perché anche il Newcastle è in piena corsa per la qualificazione: battendo il Milan e con un pareggio tra Dortmund e Psg sarebbero proprio gli inglesi a qualificarsi come secondi, quindi servirà massima attenzione per la squadra di Pioli.

Qui Milan

Pioli non avrà a disposizione diversi difensori, tutti infortuni: da Pellegrino a Simon Kjaer fino ad arrivare a Malick Thiaw e Pierre Kalulu. Gli uomini dietro sono contati e il tecnico rossonero dovrà fare di necessità virtù con l'invenzione di Theo Hernandez, ancora una volta, centrale difensivo. Contro il Frosinone la prova del francese è stata più che positiva mentre contro l'Atalanta è stata insufficiente: contro una squadra fisica e veloce contro il Newcastle servirà una gara attenta per non supplire. Sugli esterni capitan Calabria a destra e Alessandro Florenzi a sinistra, con Fikayo Tomori al fianco dell'ex Real Madrid. In mezzo al campo Pioli si affiderà alla corsa di Musah, alle geometrie di Reijnders e alle incursioni di Loftus-Cheek con Bennacer e Adli che scalpitano in panchina,. In attacco ci sarà il tridente titolare composto da Leoa-Giroud-Pulisic, con Okafor che è recuperato e che proverà a gara in corso a rendersi utile così come Jovic reduce da due gol consecutivi.7

Il tecnico rossonero, alla vigilia del match, ha presentato il delicato match contro i Magpies: "Gara importante? Ne abbiamo giocato altre di alto livello ma per quanto riguarda questa stagione è sicuramente la più importante. Avevamo già parlato stamattina, so che la squadra farà di tutto per vincere la partita. Sappiamo che avversario e che ambiente vivremo. Si tratta del primo bivio della stagione. Sappiamo l'importanza della partita, del rimanere in Europa. Ci aspettiamo una grande partita contro un avversario difficile che ha perso solo con Liverpool e Borussia. Dobbiamo far diventare questo momento il nostro momento". Infine sul rientro di Rafael Leao e sulla figura di Ibrahimovic, tornato al Milan in un ruolo dirigenziale: "Rafa sta bene, è in condizione per giocare anche dall'inizio. Ibra? Ci siamo sentiti ieri, chiaro che sia un percorso della sua carriera. Ha affrontato tutte le sfide con grande carattere e determinazione. Sarà un valore aggiunto per tutto il club ".

Qui Newcastle

I Magpies sono reduci da una brutta sconfitta esterna rimediata sul campo del Tottenham per 4-1. In campionato il Newcastle è settimo ma va ricordato come anche i bianconeri possano qualificarsi agli ottavi di finale. Battendo il Milan, infatti, e con un pareggio tra Borussia Dortmund e Psg, sarebbero proprio gli inglesi a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League beffando rossoneri ma anche i transalpini che a fine agosto erano i favoriti sulla carta per la vittoria di questo girone. La squdra di Luis Enrique a dire il vero potrà ancora vincerlo ma servirà battere a domicilio i tedeschi del Borussia. Pochi dubbi di formazione per Howe che schiererà Trippier, Lascelles, Schär, Livramentodavanti al portiere Dubravka; Miley, Guimaraes, Joelinton, in rete nell'ultimo turno di campionato contro gli Spurs, a metà campo con Almiron, Isak e Gordon in attacco.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

L'incontro fra Newcastle e Milan sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video e per vederlo in tv ci si potrà connettere all’app disponibile per televisori smart di ultima generazione, oppure usare una console di gioco o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore Eddie Howe

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli