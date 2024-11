Neymar e il Signore dell’anello

Ascolta ora 00:00 00:00

Vatti a fidare degli arabi. Il brasiliano Neymar, al rientro dopo un lungo periodo causato da un grave infortunio alla gamba, ha salutato un gruppo di tifosi dell’Al Hilal, uno fra questi ha approfittato dell’euforia e della confusione per sfilare, dal dito medio della mano destra del calciatore, un anello d’oro e lo ha messo subito in circuito sui social, il gioiello è stato immediatamente venduto per 14.792,69 euro.

Neymar si è accorto in ritardo del furto, un anello vale un altro per lui che percepisce un salario di cento milioni di euro all’anno, dopo aver percepito di avere una mano nuda dopo la dimostrazione di affetto, si è appena voltato cercando di individuare il ladro, ma senza particolare affanno o rabbia, proseguendo la sua camminata verso il campo di gioco. Non si conosce l’identità dello scippatore, già ribattezzato il Signore dell’anello.