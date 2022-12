"Napoli è pericolosa". L'Eintracht "mette in guardia" i tifosi tedeschi

Mancano tre mesi al ritorno della Champions ma la sfida tra Eintracht e Napoli è già iniziata. Attraverso una nota, il club tedesco ha messo in guardia i tifosi tedeschi che si recheranno il prossimo 15 marzo allo stadio Diego Armando Maradona.

Era già successo a settembre prima di Napoli-Liverpool, che un club europeo allertasse i propri tifosi prima di recarsi nella città campana. La nota degli inglesi "Rimanete nell'hotel, vi consigliamo vivamente di evitare il centro città. Se avete scelto di visitarlo, tenete presente che potreste essere presi di mira per furto, rapina o aggressione" aveva suscitato non poco clamore e tanta indignazione nel popolo partenopeo.

Nella giornata di ieri la società tedesca ha deciso di emulare il Liverpool, mettendo in allerta i fan che seguiranno Gotze e compagni nella trasferta italiana. "Come d'obbligo prima delle trasferte nelle competizioni europee, la scorsa settimana una delegazione dell'Eintracht Francoforte si è recata a Napoli – si legge nella nota – I Frankfurters hanno ricevuto le prime importanti informazioni dalle autorità, che tutti i tifosi dovrebbero assolutamente tenere in considerazione quando pianificano il loro viaggio".

A questo punto il comunicato indica semplicemente il percorso migliore da intraprendere per poter raggiungere Napoli. "Le autorità italiane specificheranno come raggiungere lo stadio il giorno della partita e designeranno un punto di ritrovo che dovrà essere visitato dal pomeriggio – si legge – Da lì ha luogo un viaggio in autobus accompagnato dalla polizia fino allo stadio. Non sarà possibile recarsi individualmente allo stadio".

Più sotto i toni del testo pubblicato sul sito ufficiale si fanno allarmanti. A spaventare il club sarebbe proprio la situazione ambientale che i tedeschi dovrebbero trovare nella città di Napoli: "A causa della situazione della sicurezza in loco, l‘Eintracht Frankfurt sconsiglia di prenotare un hotel in città o di identificarsi come tifoso dell'Eintracht, soprattutto indossando abiti da tifoso, e di soggiornare a Napoli durante i giorni che circondano la partita". Al momento non si conosce ancora la disponibilità di biglietti da destinare ai tifosi dell'Eintracht: "Faremo il punto della situazione a fine gennaio. I tagliandi non potranno essere acquistati a Napoli, quindi evitate la trasferta se sprovvisti di biglietto".

Sicherheitsinformationen zum Achtelfinalrückspiel in der UEFA Champions League am 15. März für alle Eintracht-Fans, die an einer Reise nach Neapel interessiert sind #SGE https://t.co/npjly23wKn — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 14, 2022

La sfida di andata si giocherà a Francoforte il 21 febbraio. Il doppio confronto è considerato ad alto rischio per l'ordine pubblico per i pessimi rapporti tra le due tifoserie: gli ultras dell'Eintracht sono gemellati con quelli dell'Atalanta da oltre 20 anni. Ma soprattutto la tifoseria delle Die Adler viene ritenuta come una delle più calde d'Europa ed ha già abituato ad esodi massicci nelle trasferte di coppa di questi anni. Lo scorso aprile furono addirittura 30 mila i supporters presenti al Camp Nou, arrivati in Catalogna per spingere la squadra all'impresa contro il Barcellona.